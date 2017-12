/ Especialistas afirman que los recintos penitenciarios de Venezuela no cumplen con lo estipulado en el articulo 272 de la Constitución nacional.En el programa A Tiempo transmitido por Unión Radio, la abogada especialista en ciencias penales y cronológicas, derechos humanos y en políticas publicas, María Verdeal, sostuvo que el nuevo modelos penitenciario anunciado por la exministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, "existen en algunas cárceles" del país donde se implementan clases de instrucción pre-militar y los internos están "uniformados y el cabello rapado". Verdeal afirmó que el el sistema penitenciario venezolano está "en manos de los internos".La doctora penitenciarista María Antonieta Burgos, expresó que las cárceles del país son lo opuesto a definido por la exministra Valera. Según Burgos el sistema penitenciario venezolano es "anomico" porque no cumple con las norma ya que la dirección de los recintos no es dirigida por las "autoridades sino por los reclusos".SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi