/ El Gobierno brasileño declaró este martes como “persona non grata” al responsable por la embajada de Venezuela en Brasilia, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, en reciprocidad por la misma decisión de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana con respecto al embajador de Brasil en Caracas.La decisión obliga a Delgado Maldonado, que es el encargado de negocios de Venezuela en Brasil, a abandonar el país en un plazo que aún no ha sido determinado, informó a Efe un vocero de la cancillería brasileña.“Se trata de una decisión adoptada por simple reciprocidad”, dijo el vocero.Hace más de un año, no hay embajador venezolano en Brasil. El diplomático del país vecino Alberto Efraim Castellar Padilla, que había sido designado para el puesto, jamás presentó credenciales para trabajar en la capital brasileña, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.El embajador brasileño en Caracas, quien fue considerado “persona non grata” por el gobierno venezolano, Ruy Pereira, permanece en Brasil, donde pretendía pasar el fin de año.El gobierno de Michel Temer no ha recibido notificación de la expulsión. Itamaraty dijo que “tomó conocimiento” de la expulsión del diplomático brasileño y que “en caso confirmado, esa decisión demuestra una vez más el carácter autoritario de la administración de Nicolás Maduro y su falta de disposición para cualquier tipo de diálogo “. Brasil no tiene ninguna previsión de enviar otro embajador a Caracas.SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi