Este tipo de pintura de labios de por sí resalta, así que no uses un maquillaje muy extravagante o saturarás tu rostro.Los labiales oscuros están de moda, pero usarlos no es tan sencillo como parece.Para empezar, debes tomar en cuenta que resaltarán en tu cara sin importar lo que te pongas, por lo que es importante un buen delineado y un maquillaje sencillo.Además, este tipo de colores, como el negro y el vino, suelen hacer que los labios se vean más pequeños, otro aspecto que debes tomar en cuenta.A continuación, te dejamos tips que recopila Eme de Mujer : -Combínalo con un atuendo oscuro: Trata de mantenerte en la misma paleta de colores y evita las combinaciones arriesgadas como labios negros y un vestido rosa pastel.-Usa una brocha: Cuando aplicas un labial oscuro y te equivocas es más difícil de corregir. Por ello, es recomendable usar un pincel para tener mayor precisión.-No olvides el delineador: Como te explicamos, los labiales oscuros hacen que los labios se vean pequeños. Por eso, es bueno delinearlos antes para agregar volumen y un acabado prolijo.-No uses maquillaje pesado: Los labios oscuros de por sí resaltan en el rostro, por lo que un maquillaje muy fuerte hará que te veas saturada.-Ojo con el rubor: Cuando uses este tipo de pintura de labio debes aplicar poco rubor, en parte por el punto anterior y en parte porque si prescindes de él corres el riesgo de verte muy pálida.