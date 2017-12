/ "Que me comparen con Messi y Cristiano Ronaldo me da mucha confianza para el próximo año"El delantero Harry Kane, estrella de Inglaterra y del Tottenham, acabará 2017 como el máximo anotador del año natural en los grandes campeonatos (56), teniendo en cuenta los tantos logrados con la selección y su club, superando este martes la cifra de 54 de Lionel Messi Kane, de 24 años, se había asegurado ya el primer puesto del año al conseguir un doblete en la primera parte del partido ante el Southampton en la Premier League, que elevó su cuenta provisional a 55. En la segunda mitad consiguió otro gol, para sellar un “ hat-trick ” con el que llegó hasta los 56, en un partido donde los suyos se impusieron 5-2 en el tradicional “ Boxing Day” , en la 20ª jornada. Messi había conseguido sus 54 con el Barcelona y Argentina, mientras que con 53 terminarán el año tres atacantes, Cristiano Ronaldo Real Madrid y Portugal), Robert Lewandowski (Bayern de Múnich y Polonia) y Edinson Cavani (París Saint-Germain y Uruguay). Messi y Cristiano Ronaldo han dominado el fútbol durante mucho tiempo. El simple hecho de ser comparado a ellos es algo grande para mí. Me da confianza para el próximo año”, admitió el héroe del día a la televisión Sky Sports .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi