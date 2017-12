/ El ex futbolista de Marsella, hizo un video disfrazado de Papá Noel, el video se viralizó y la publicación obtuvo miles de visualizacionesOVACIÓN DEPORTESPatrice Evra sigue con sus locuras en Instagram. El ex futbolista de Marsella, aprovechó el momento de la navidad para hacer un video en su cuenta en lo que aparece disfrazado de Papá Noel.El video se viralizó y la publicación obtuvo miles de visualizaciones. Evra cuenta con más de tres millones de personas. Cada una de sus imágenes causaron sensación y son muy compartidos en las redes.Sin embargo, el lateral se encuentra sin club luego de ser despedido por el Olympique de Marsella por la pelea protagonizada con un hincha. Además la agresión le valió una sanción que no podrá jugar competición europea hasta mitad de 2018. Qué te pasa santa"!!🎅 😂😂😂feliz navidad 🎁 🎄 I love this game ahahahah #ilovethisgame #christmas #santa #funny #positivevibes #laugh #mondays #love #feliznavidadUna publicación compartida de Patrice Evra (@patrice.evra) el Dic 24, 2017 at 10:58 PSTMartes 26 – 12 – 2017 Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi