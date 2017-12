/ La temporada de baloncesto venezolano debía iniciar en octubre de 2017 por normativa de la FIBAEL NACIONAL WEBLa Liga Profesional de Baloncesto (LPB) no tiene fecha de inicio por la falta de divisas que le corresponden a los equipos, según informó el presidente del circuito Alinson Chacón.“Hemos venido atravesando ciertos problemas con la adquisición de las divisas. Tenemos tres años en los que no hemos tenido el acceso a las mismas. Esto ha acarreado retraso en los pagos de los jugadores importados y muchos equipos han sido demandados por esta situación”, dijo Chacón este martes a Globovisión.El dirigente comentó que ha mantenido conversaciones con el ministro del Deporte, Pedro Infante, y varios entes gubernamentales debido a la problemática. No obstante, no hay una respuesta clara."No tenemos una respuesta concreta del retraso a las divisas. Se hace cuesta arriba pero tenemos esperanzas de seguir con la liga. Sería muy desagradable de no concretarse esta temporada", indicó.En vista de que la campaña de la LPB debía iniciar en octubre de 2017 por normativa de la FIBA, el organismo podría recibir una amonestación.“Puede traer suspensiones; sin embargo, hasta los momentos, FIBA no ha emitido ningún comunicado oficial, pero estamos a la espera. Sería muy lamentable una suspensión por FIBA”, explicó Chacón.La incertidumbre dentro del baloncesto venezolano existe desde la zafra pasada, a raíz de los mismos problemas de divisas.Martes 26 – 12 – 2017Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi