Un estudio reciente reveló que el planeta Marte no es tan seco como se creía, y alberga agua en su superficie. Este artículo fue publicado el pasado 20 de diciembre por la revista Nature y elaborado por un grupo de científicos comandado por el Dr. Jon Wade, miembro del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oxford.Este artículo indica que el agua que alguna vez fluyó por la superficie de Marte no ha desaparecido, sino que se encuentra bajo la corteza terrestre del planeta rojo.La versión de que Marte es totalmente seco fue aceptado en el mundo científico desde hace mucho tiempo, pero los expertos no tenían pruebas de por qué el agua había desaparecido del planeta vecino.Investigadores alegaban que la razón de la sequedad en Marte se debe a que perdió su atmósfera protectora tras el colapso de su campo magnético hace miles de millones de años, lo que en teoría deduce la desaparición del agua por vientos solares o en la congelación bajo su superficie.Sin embargo, la más reciente investigación de la Universidad de Oxford señala que podría haber agua en Marte, que a su vez fue absorbida por los basaltos, las rocas volcánicas, que a su vez aumentaron el proceso de oxidación, hecho que impide que brote vida."La gente ha pensado sobre esta cuestión durante mucho tiempo, pero nunca probaron la teoría de que el agua fuera absorbida como resultado de las reacciones de las rocas", afirma el Dr. Wade."Una de las razones por las que Marte perdió toda su agua podría estar en su mineralogía", añadió el científico inglés.Los investigadores utilizaron una tecnología especial para comprobar qué cantidad de agua podía ser absorbida por medio de la reacción de las rocas. Como resultado, constataron que las rocas de Marte pueden almacenar hasta un 25 % más que las de la Tierra. (Globovisión)Con Información de