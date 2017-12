/ La joven ha acompañado a la medallista en diferentes actos públicos, como por ejemplo la gala de los premios de la IAAFEL NACIONAL WEBLa atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona del mundo en salto triple, expresó en sus redes sociales el amor que siente hacia su pareja, una joven venezolana llamada María Gómez.La también subcampeona olímpica en Río 2016 publicó en su página de Facebook una fotografía en la que aparece besando y compartiendo con su novia."Fácil es juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios. Fácil es hablar sin pensar, lo difícil es pensar antes de hablar, fácil es dictar reglas, lo difícil es seguirlas. Fácil es criticar a los demás, lo difícil es mejorar uno mismo. En la tranquilidad hay salud. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. El mejor paso que puedes dar está en ti mismo. My girl ", escribió Rojas.Gómez ha acompañado a la triplista en diferentes actos públicos, como por ejemplo la gala de los premios de la IAAF, en los que la atleta fue elegida como Atleta Femenina Revelación del Año.Sabor Venezolano 📍 My girl 💙Una publicación compartida de Yulimar Rojas🌈 (@yulimarrojas45) el Dic 4, 2017 at 6:26 PSTFácil es juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios. Fácil es hablar sin pensar, lo difícil es pensar antes de hablar, fácil es dictar reglas lo difícil es seguirlas. Fácil es criticar a los demás, lo difícil es mejorar uno mismo. En la tranquilidad hay salud perdónate, acéptate, reconócete y ámate el mejor paso que puedes dar está en ti mismo. My girl💙 #loveofmylife #loveisloveUna publicación compartida de Yulimar Rojas🌈 (@yulimarrojas45) el Dic 25, 2017 at 4:41 PSTMartes 26 – 12 – 2017Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi