/ Durante una entrevista telefónica para el portal web Noticia Al Día, el ex candidato presidencial, Claudio Fermín, planteo la posibilidad de inscribir su nombre para unas eventuales elecciones primarias en la que se erigiría el candidato único a la presidencia de la república por parte de la oposición. Fermín quiere presentar su candidatura para presentarle al país una propuesta que permita derrotar a un "Gobierno que está hundiendo a Venezuela hacia el subsótano"."El cambio es una necesidad de todo el país, este Gobierno está hundiendo a Venezuela hacia el subsótano, estamos viviendo un estancamiento y hundimiento (…) Yo soy quien cree que el próximo presidente de Venezuela será el eje de la reconciliación del país. Yo planteo que todos aquellos que aspiremos a la presidencia propongamos nuestras políticas en materia agropecuaria, salud, seguridad, economía, hidrocarburos, entre otros, pero antes de escoger un candidato unitario debe haber un amplio debate para que el país escoja el candidato de su preferencia", expresó Fermín. Asimismo, insistió en la necesidad de que los venezolanos elijan un Gobierno que se dedique a recomponer el país, y superar la crisis que se ha agudizado en los últimos años."Tenemos una política económica donde el Gobierno hace todo, pero lo hace mal. Necesitamos un Gobierno que se dedique a la problemas de los venezolanos, como la alimentación, salud, vivienda, educación y seguridad, además de garantizar a las familias oportunidades para que puedan tener un patrimonio propio", recalcó.En este sentido, señaló que "la realidad del país está hablando por si sola", ya que a su juicio "estamos viviendo una estampida de personas de todas las edades, clases sociales y de todas las regiones, que huyen del país" por falta de oportunidades."Este éxodo tiene que llamarnos la atención. Por más que el Banco Central de Venezuela y que el Gobierno nacional oculte sus cifras, el venezolano sabe que la vida hoy es precaria, no hay alimentos, no hay medicinas, ni hay manera de mantener unidades de transporte, la gente antes vendía los autos para comprarse otro, ahora los vende porque no tiene como mantenerlos", aseguró el excandidato presidencial.Agregó, que Venezuela es "un país que tiene las mayores reservas del mundo" en materia de gas y petróleo, y considera que no es posible que "la gente tenga que hacer cola para abastecerse de una bombona de gas para cocinar, o hacer colas para llenar el combustible de su vehículo".En cuanto a la situación financiera de Pdvsa, principal empresa petrolera del país, Fermín manifestó: "Cada 24 horas se venden y se compran 92 millones de barriles de petróleo en el mundo, hoy Venezuela no está poniendo ni siquiera un millón, es menguada y escasa la producción petrolera"."Menos de un millón de barriles, esto quiere decir que si Venezuela se retira del mercado petrolero mundial no pasa nada, ya que Venezuela dejo de ser una potencia petrolera por las malas políticas del Gobierno de Maduro ", aseveró.La abstención electoral El político venezolano y profesor universitario, Claudio Fermín, considera que " Venezuela tiene que abrir los ojos frente al nuevo fenómeno de la abstención", y aseguró que en el país siempre ha existido un grado de personas que se abstienen de votar, porque "a los electores no le gustaban los candidatos, o por muchas razones", pero nunca "habíamos tenido grupos organizados para promover la abstención".En este sentido, rechazó la abstención promovida por grupos organizados que solo buscan beneficiar al Gobierno nacional."Hay una política abstencionista que beneficia al Gobierno y reduce los votos de la Venezuela descontenta. El chavista no se abstiene, el chavismo se ha ido quedando entre 5 millones 600 mil votos", dijo Fermín.El exalcalde del municipio Libertador en Caracas aseguró que "el chavismo es minoría" y que solo ha ganado en los últimos procesos electorales porque " Venezuela se ha dividido entre quienes van a votar y quienes llaman a las abstención".Elecciones en Zulia Fermín, al consultarle su opinión sobre las últimas elecciones de gobernador en el estado Zulia, resaltó que "es un fenómeno extraño y doloroso" lo ocurrido en la entidad, ya que es el primer estado del país, y "no hay ningún otro estado que tenga la fuerza electoral" que tiene la región."A pesar que el chavismo recibió una gran derrota en el Zulia el pasado 15 de octubre, por un fenómeno extraño y curioso, el triunfo se convirtió en derrota. Juan Pablo Guanipa es un liderazgo interesante, un diputado regional muy notorio, baluarte en el partido Primero Justicia", dijo.Consideró que ha sido un acto de usurpación de la tolda amarilla "dictarle la línea de acción a Guanipa" de no escuchar al pueblo del Zulia que le pedía que se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)."En mi opinión ha habido un acto de usurpación, cuando Primero Justicia le dicta la línea a Guanipa. Él no ganó con los votos solo de PJ, ganó con los votos de todos los partidos de la alianza opositora, y de chavistas disgustado con el Gobierno. Fue una desproporción y un abuso de poder", resaltó Fermín.En su visita al estado Zulia, el excandidato presidencial expresó que percibe "una gran frustración" en el pueblo zuliano, con el resultado de las últimas elecciones en la entidad, donde Omar Prieto resultó electo como gobernador del estado Zulia."La Constituyente cometió un atropello de no reconocer a Guanipa como gobernador, sé que Manuel Rosales hizo un gran trabajo, pero al final el triunfo se convirtió en una derrota", acotó.