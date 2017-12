/ El primera base, Pavin Smith, ofreció un inmenso regalo a sus padres tras años de amor y sacrificio por criarloOVACIÓN DEPORTESEl novato de los Cascabeles de Arizona, Pavin Smith, compartió a través de las redes sociales un vídeo del emotivo momento en que le dio un inesperado regalo a sus padres que nunca olvidarán en el día de Navidad.Smith, de 21 años de edad, quién juega en primera base, fue seleccionado en la séptima posición por “los D-backs” en el draft 2017 de las Grandes Ligas, aprovechó la oportunidad de invertir con su bono de la firma con el equipo por más de cinco millones de dólares para pagar la hipoteca de la casa.Al momento de enterarse del obsequio, los padres leyeron una carta de agradecimiento escrita por su hijo y su reacción fue la de llorar. “Gracias por criarme en una gran casa llena de amor. Por todo el sacrificio que hicieron para ser lo que soy, quiero que nuestra casa familia sea de ustedes…voy a pagar la hipoteca. Feliz Navidad de su agradecido hijo, Pavin”.Thank you for everything you have done for me! This doesn't make up for any of it. Love you both so much. Our home is finally all YOURS. Merry Christmas! pic.twitter.com/h9wog2HfHv- Pavin Smith (@PavinSmith) 25 de diciembre de 2017“Gracias por todo lo que hicieron por mi. Esto no compensa nada. Los amo mucho. Nuestra casa finalmente es suya. ¡Feliz Navidad!” , escribió Pavin Smith en Twitter.The home is finally yours! All the lessons, all the travel. I am so thankful. I wouldn't be where I am today without you. I love you both so much! Merry ChristmasUna publicación compartida por Pavin Smith (@psmith24) el Dic 25, 2017 at 10:37 PSTMartes 26-12-17Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi