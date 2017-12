© David Osio

Solo: Una historia de Star Wars es el próximo spin off que se prepara del universo de la Guerra de las Galaxias, y parece que ni ha empezado, ni sigue, con buen pie. Disney está preparada y mentalizada para que esta historia sea un fracaso , según asegura una fuente cercana a la producción del filme.?Están preocupados por la controversia de Los Últimos Jedi . Alden Ehrenreich no puede actuar, el script no es viable. Va a ser un auténtico accidente?, explica la fuente.La cinta protagonizada por Han Solo debería llegar a estrenarse el 25 de mayo de 2018 , pero parece que las cosas no van como se esperaba.Sobre Ehrenreich, ya en junio se comentó que este actor, el protagonista de la cinta, necesita un entrenador en todas las escenas para poder actuar, ya que no gustó a los ejecutivos de Lucasfilm.Pero esto no queda sólo aquí.También parece que Ron Howard tuvo que filmar mucho más de lo que esperaba , lidiando con demasiados problemas.Todo esto, sumado a las numerosas críticas que últimamente está recibiendo la saga , llevan a Disney a estar ya preparada para lo peor, para todo lo que se le venga encima.¿Será la historia de Solo un verdadero fracaso?

