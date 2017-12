© David Osio

Dicen que la Navidad es para pasarla en familia . O para huir de ella jugando a videojuegos. Probablemente eso haya llegado a pensar un gran número de usuarios de PlayStation 4 y Nintendo Switch .Lo peor es que todo el mundo lo ha pensado a la vez, lo que nos ha llevado a un pequeño problema: la caída de los servidores de ambas plataformas .El pasado 25 de diciembre , día de disfrutar de los regalos que nos deja Papá Noel, muchos jugadores han sufrido problemas de conexión , para acabar experimentando la caída de PlayStation Network y de Nintendo eShop .Una caída que ha llegado a alargarse en este día tan clave durante varias horas .La hora punta ha coincidido con las 17:00 horas en España, con un gran volumen de usuarios tratando de conectarse a los servicios en línea de estas dos plataformas.Desde las redes sociales , PlayStation y Nintendo se han disculpado y han estado trabajando para solucionar el problema.Por su parte, Xbox Live ha estado trabajando sin dificultades , manteniéndose estable en todo momento durante la pasada Navidad.

