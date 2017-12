© David Osio

Se ve que a Jeff Kaplan y a los suyos les gusta la Navidad. Si no, no nos explicamos lo de las casi diez horas que el responsable de Overwatch ha pasado en una retransmisión en directo esta pasada Navidad. Pero el Festival de Invierno para Blizzard es algo grande, de ahí que, además de las ofertas navideñas que ya anunció para cada uno de sus títulos, haya decidido regalar cajas de botín en su shooter.Overwatch nos dará hasta cinco cajas de botín para celebrar la llegada del invierno, la Navidad, Saturnalia o lo que sea que celebréis cada uno de vosotros.Lo importante es que nos llevamos un regalito (bueno, cinco) sólo por nuestra cara bonita.Tendremos hasta el próximo 1 de enero para entrar al juego y conseguir las cinco cajas de botín.Dentro de ellas podremos encontrar desde poses y gestos hasta diferentes aspectos alternativos para nuestros héroes.Eso sí, todo lo que podamos sacar de estas cajas entrará dentro de la temática navideña , así que si ya tenéis todas las skins de Navidad, tampoco os ilusionéis demasiado.

