Este mismo mes os hablábamos de GoldenEye 007 y del récord que había conseguido batir un speedrunner quince años después. Hoy, sin embargo, la noticia que traemos no es un motivo de celebración, ya que Nintendo va a echar el cierre a los servidores del juego en Japón .Desde una de las webs oficiales de la compañía, se ha anunciado la decisión de cerrar el servicio en red de Wii para GoldenEye 007, que se lanzó el 30 de junio de 2011 . El apagón definitivo se llevará a cabo el 30 de marzo de 2018 . Nintendo se disculpa y agradece a los usuarios que hayan estado ahí todo este tiempo.Lo que se desconoce por completo, al menos de momento, es si en esta misma fecha se procederá a cerrar también los servidores en el resto de países, o si se trata de una medida única para Japón por el momento.Como no se ha hecho ningún anuncio de forma oficial, más allá del mensaje en japonés , intuimos que GoldenEye 007 seguirá viviendo un poco más en las Wii de Occidente.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Una actualización lleva el inicio rápido a Wii U Programa de afiliación de Nintendo para Youtube Gamelab 2014: Vota al mejor juego español del año.

