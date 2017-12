© David Osio

Ya sabéis que GTA Online siempre nos trae muchas novedades para que no nos aburramos. Imposible hacerlo con la llegada de un nuevo y flamante vehículo, el Overflod Autarch , que hará las delicias de los amantes de la velocidad y la elegancia. Pero este cochazo no es lo único que llega al juego, ya que también se ha anunciado el regreso del modo Adversario Slasher .El clásico modo está de vuelta con una distinción extra.Los Slashers irán armados con machetes y escopetas, y tendrán que vagar por la oscuridad, en busca del Hunted, equipados con visión térmica y linternas , para que sea todavía más espeluznante.Sí, ya sabéis, esto es lo típico que nos gusta jugar en Halloween, pero ahora aplicado a la Navidad, que nunca está de más.De hecho, podremos ganar el doble de GTA$ y RP gracias a Slashers hasta el próximo 8 de enero .Por último, con 2017 llegando a su fin, llegan los regalos de Año Nuevo .Para celebrar nuestros logros, tendremos diferentes desbloqueables durante los próximos días que nos ayudarán a celebrar la llegada de 2018, ¡con nieve incluida! GTA Online también ha incorporado bonificaciones festivas y descuentos que estarán disponibles hasta el 1 de enero .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…La actualización de junio para Xbox One está lista Skylands: un plataformas español en Greenlight A Crowd of Monsters se lanza al Equity Crowdfunding.

