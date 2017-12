© David Osio

Un mes más que llega a su fin, un mes más que repasamos todas las novedades que nos va a traer Netflix . Sí, es el momento de hablar de los estrenos de enero de 2018 , para empezar el año con buen pie.La plataforma multimedia ha terminado 2017 con unos meses muy buenos e incluso con una gran producción, que es Bright . Ahora quiere empezar 2018 por la puerta grande, trayendo nuevas temporadas de algunas series, y hasta películas como Whiplash o El Incidente .Estas son las películas que llegan a Netflix en enero:?Abzurdah? - 1 de enero 'The Stanford Prison Experiment? - 1 de enero.?El incidente? 1 de enero. ?El abuelo sinvergüenza 5? - 1 de enero. ?Señales de amor? - 1 de enero. 'Mustang Island? - 2 de enero. ?El rey de la polca? - 12 de enero. 'Whiplash? - 15 de enero. 'Las sufragistas? - 15 de enero. ?Un gesto fútil y estúpido: La historia de Doug Kenney? - 26 de enero.Y aquí tenemos las series que reciben nueva temporada:Lovesick? - 1 de enero.?Weeds? - 1 de enero. ?Comedians in Cars Getting Coffee Collections? - 5 de enero. ?Devilman Crybaby? - 5 de enero. ?Sin senos sí hay paraíso? - 10 de enero. ?Disjointed ? parte - 12 de enero. ?Tiempos de guerra? - 18 de enero. ?Grace and Frankie? - 19 de enero. ?Van Helsing? - 19 de enero. ?Black Lightning? - 23 de enero. ?El Ministerio del tiempo? - 30 de enero. Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B.Jordan, "Antorcha Humana".

