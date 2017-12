/ Sabemos que el comienzo del 2017 no fue el mejor para la cantante Mariah Carey , esto se debe por algunos problemas técnicos que surgieron en la presentación de año nuevo en Nueva York. Lo que sucedió fue que no se pudo coordinar la pista para hacer playback y Carey terminó por cancelar su presentación.Sin embargo, esto no la detiene porque por segunda vez consecutiva se presentará sobre el escenario en año nuevo . ¿Cómo será su presentación?Te puede interesar ▪LA ADORABLE TARJETA NAVIDEÑA DE LA REALEZA INGLESA Take 2. #RockinEve #NYE 🎉🥂A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Dec 22, 2017 at 2:57pm PSTA través de su cuenta de Instagram dio el anuncio oficial de su presentación. Mariah colocó “Toma 2” esto se coloca cuando se repite un concierto porque salió mal. ¡Bravo!Esperamos que esta presentación no sea con playback y que le dé inicio al 2018 con muy buenas vibras.ÂTe puede interesar ▪ LAS FOTOS OFICIALES DEL COMPROMISO ENTRE EL PRÍNCIPE HARRY Y MEGHAN MARKLE Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi