/ El precio del bitcoin podría llegar a ser literalmente nulo si la criptodivisa no es reconocida oficialmente a la par del dólar estadounidense y otras monedas de curso legal, según advertencia del analista del gigante financiero Morgan Stanley.Foto: Referencial "Si nadie acepta esta tecnología como medio de pago, entonces su valor sería cero", resalta el comunicado del especialista James Faucette y su equipo de consultores . Concretamente, Faucette se refiere a la aceptación de la moneda electrónica entre las plataformas de compra y venta de divisas en línea.Además, subrayó que el bitcóin difiere de las monedas oficiales, ya que no tiene una tasa de interés asociada . Y al mismo tiempo, se diferencia del oro dado que no posee un uso intrínseco.Por último, Faucette destacó que el mercado de la moneda virtual es sustancialmente menor al de las divisas extranjeras oficiales, con un volumen diario promedio de 3.000 millones y 5.400 millones de dólares, respectivamente, reseñó la LaIguana.TV en su portal web.