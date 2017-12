/ Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas jugarán la última semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en busca quedarse con el primer lugar de la tabla de posición.Foto: Composición Noticias24 Carabobo Tras el receso de Navidad se reanudarán las acciones en la LVBP y a falta de cuatro fechas por jugarse la lucha continua más feroz que nunca, donde se pelea el orden del podio de cara a la escogencia de refuerzos para la postemporada, según El Universal.Los crepusculares quienes actualmente ocupan la primera posición del campeonato pareciesen tener todo de su parte para quedarse como líderes la tabla, ya que vienen con cinco victorias consecutivas y además no tienen ningún enfrentamiento directo con alguno de sus dos perseguidores.Por su parte, en esta última semana de torneo, el conjunto melenudo enfrentará dos complicados encuentros; el primero ante sus rivales capitalinos, los Tiburones de La Guaira, en el cual a pesar de que el conjunto escualo ya este eliminado, no cederá nada ante los dirigidos por Mike Rojas debido a que buscan llevarse el último triunfo ante el Caracas para ganar la serie particular que hasta los momentos esta igualada a cuatro victorias por lado.Y el segundo es el último duelo contra su eterno rival, la Nave Turca en el parque de la Ciudad Universitaria. En este juego el conjunto local más allá de conseguir una importante victoria que les ayude a colocarse por encima de los filibusteros, se jugará la honra para no ser barridos y caer por novena vez consecutiva ante los navieros.Los Navegantes del Magallanes, por otro lado, están a tan solo un juego de diferencia del equipo crepuscular en el primer lugar, pero tienen un camino más complejo debido a que cerraran la temporada con dos complicados encuentros en Puerto La Cruz ante unos Caribes de Anzoátegui que han sido el mejor equipo en las última semanas y no solo vienen de seis victorias en fila sino que también quieren lograr bajar a las Águilas del cuarto lugar.Con varios equipos embalados de cara a la fiesta de enero y otros pasando por momentos complicados a pesar de ya estar clasificados, esta lucha posicional puede terminar siendo de vital importancia en el desempeño que cada novena tenga en la postemporada, ya que mucho puede depender de como logren reforzarse para suplir cada equivocación.Más allá de reforzarse, esta etapa del torneo incluso se convierte en una fase estratégica en donde cada conjunto quera quitarle las piezas que pueda estar necesitando sus rivales.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi