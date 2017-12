/ Según indican medios españoles, Zinedine Zidane tenía el Clásico contra el Barcelona FC para demostrarle al presidente del Real Madrid que no era necesario fichar a más jugadores; sin embargo, el francés no pudo pasar la prueba de fuego.Foto: Referencial Ahora, Florentino Perez, quien tenía pensado fichar a futbolistas hace un mes, pero por con una conversación con Zidane no lo hizo, ya tendría la lista de los posibles jugadores que reforzarán al conjunto 'merengue' en el invierno europeo, según Noticias24.El puesto que tiene pensado reforzar la directiva, con suma urgencia, es la posición del '9', ya que Karim Benzema ya no es de la confianza de los directivos y de la afición madridista. A pesar de ello, 'Zizou' ya ha demostrado que el 'Gato' es pieza inamovible en su esquema principal.Los argentinos Mauro Icardi y Sergio Agüero, son más voceados para comandar el ataque de la 'Casa Blanca'. El primero tiene una cláusula de salida de 100 millones de euros en el Inter de Milán, donde es goleador y capitán.Por su parte, el 'Kun', quien hace algunos meses estuvo cerca de dejar el Manchester City, tiene un costo de 70 millones de euros, pero no podrá jugar la Champions League porque ya la viene disputando con el club inglés.En cuanto a la portería, Keylor Navas ya no tendría como reemplazante a Kiko Casilla sino a Kepa, portero del Athletic Bilbao por el que el Real Madrid pagará 20 millones de euros.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi