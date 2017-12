/ El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes predominarán cielos parcialmente nublado sin precipitaciones sobre gran parte del país; Sin embargo, en horas de la tarde y noche, se espera áreas nubladas acompañadas de lluvias y lloviznas aisladas de corta duración sobre las región Oriental, Sur de Bolívar y Amazonas .Foto: @Inameh Región Central (Estados: Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital): Parcialmente nublado. No se espera precipitaciones.Región Oriental (Estados: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro): Parcialmente nublado, con áreas nubladas acompañadas de lluvias y lloviznas dispersas de corta duración en horas de la tarde.Región Centro Occidental (Estados: Yaracuy, Falcón y Lara): Parcialmente nublado sin precipitaciones. Región de los Llanos Centrales (Estados: Guárico y Cojedes): Parcialmente nublado. No se espera precipitaciones.Región Llanos Occidentales (Estados: Portuguesa, Barinas y Apure): Parcialmente nublado. No se espera precipitaciones. Región de Los Andes (Estados: Trujillo, Mérida y Táchira): Parcialmente nublado. No se espera precipitaciones.Región Zuliana (Estado Zulia): Parcialmente nublado. No se espera precipitaciones. Región Sur (Estados: Amazonas, Bolívar y Guayana Esequiba): Parcialmente nublado, alternando con algunas áreas nubladas. Precipitaciones dispersas.Dependencia Federales (Los Roques, La Orchila, Isla de Aves y demás dependencias): Parcialmente nublado la mayor parte del período. No se espera precipitaciones.Con información de InamehSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi