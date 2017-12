/ El microcrédito del Banco Plaza es una herramienta para emprender el camino hacia la independencia económica, ya sea por medio de comercialización, producción o servicios. Este sistema esta creado para atender las necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo, para persona natural o jurídica. Dicho microcrédito cuenta con tasas de financiamiento especiales para su plena comodidad a la hora de realizar el pago, y el pago de interés y amortización de capital son convenidos con el cliente.Te puede interesar: Requisitos para Abrir una Cuenta de Ahorro Banco PlazaRequisitos para solicitud del microcrédito- Persona Natural Completar y firmar formato "Solicitud de Crédito" o "Solicitud de Carta de CréditoFotocopia de la Cédula de Identidad, en caso de estar casado Cédula de Identidad del cónyuge o Partida de Matrimonio, Fotocopia del Poder registrado, si fuera el casoBalance personal actualizado no mayor a seis (6) meses, debidamente firmado por el solicitante y un Contador Público ColegiadoFotocopia de la Capitulación Matrimonial, si procedeConstancia de Trabajo o Ingresos no mayor a tres (3) meses de emitidaConstancia de Ingresos con el Número y Sello del Contador Público ColegiadoReferencias bancarias, comerciales o tarjetas de crédito, por escrito no mayor a seis (6) mesesFotocopia de la última declaración del Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.) o carta justificando su falta de presentación de la misma Persona Juridica Completar y firmar el formato "Solicitud de Crédito" o "Solicitud de Carta de Crédito"Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la empresaFotocopia de la cédula de identidad de los representantes o socios de la empresa y fotocopia de “Factura Proforma” de la mercancía en negociaciónEstados Financieros de los tres (3) últimos ejercicios económicos, firmados por el representante de la empresa y contador público colegiadoEstados de Flujo de CajaDocumento constitutivo de la empresa y sus modificacionesReferencias bancarias, comerciales o tarjetas de crédito, por escrito no mayor a seis (6) mesesFotocopia de las tres (3) últimas declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.) Garantía Hipotecaria Documento de propiedad del inmuebleSolvencias ISRL y Servicios PúblicosLiberación de Hipoteca, si fuera el casoTradición Legal del InmuebleDocumento de CondominioContrato de Alquiler, si procedeCertificación de Gravamen, máximo de treinta (30) días de expedidoDeclaración Sucesoral Créditos Agropecuarios Constancia de Productor emitida por el Ministerio Popular de Agricultura y Tierras con una antigüedad máxima de seis (6) mesesPlan detallado de InversiónFactura Proforma, para la adquisición de maquinarias o equipos, así como para inversión o mejora de instalaciones Documentos adicionales para solicitud del microcrédito- Persona Natural Constancia de Residencia emitida por la autoridad civil correspondiente con una antigüedad no mayor a los tres (3) meses, o recibo reciente de servicio público a nombre del solicitanteExposición de motivos, planes, proyecto, cronograma, etcUna (1) Referencia comercial y/o bancariaDos (2) Referencias Personales También te puede interesar: Cómo Solicitar un Crédito Personal en el Banco PlazaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi