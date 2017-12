/ Un sismo de magnitud 5 sacudió este lunes el sureño estado mexicano de Guerrero sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños.Foto: Referencial El sismo activó las alarmas en Ciudad de México, donde tampoco se han reportado daños.Según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN ), el sismo se localizó a 7 kilómetros al este de Acapulco y tuvo lugar a las 14:23 hora local.En un mensaje en Twitter, publicado minutos después del movimiento telúrico, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que “ante el sismo de magnitud preliminar de 5,0, se activaron los protocolos “.“Protección Civil me informa que su duración fue muy breve y se sintió principalmente en Guerrero y en algunas partes de la Ciudad de México. Hasta el momento, no se tiene reporte de daños”, agregó el mandatario.El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, detalló en Twitter que se habían activado los protocolos de seguridad en el Estado de México , en el estado de Guerrero y en la Ciudad de México.En Ciudad de México se emitió la alerta sísmica que suena en altavoces distribuidos por toda la ciudad.Al sonar la alarma, los capitalinos salieron a la calle aunque en un volumen menor al de otras ocasiones pues, al tratase de un día festivo, muchos de ellos acostumbran a salir de la urbe.Protección Civil de México informó también de la activación de protocolos de alerta en Guerrero, y su titular, Luis Felipe Puente, detalló en Twitter que hasta el momento no se registran daños en la región, aunque se continúa con la vigilancia e inspección.Con información de El UniversalSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi