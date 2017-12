/ Ya falta muy poco para que termine el 2017, y lo mejor de que se acabe el año es ver qué se ha hecho durante los meses que pasaron , y no hay nada como saber cuáles son los videos más vistos en YouTube.Foto: Referencialyoutube Estos son los más vistos del 2017 Despacito de Luis FonsiShape Of You de Ed SheeranMi gente de J Balvin y Willy WilliamFelices los 4 de MalumaThat’s What I Like de Bruno MarsSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi