/ Con el propósito de constatar el estado de las siembras que serán provechosas para toda la ciudadanía a principios del próximo año, el alcalde del municipio Libertador, Juan Perozo, inspeccionó las tierras sembradas con raíces, tubérculos y otros rubros, ubicadas en los sectores Las Cuevas y La Trilla de la parroquia Tocuyito, que fueron financiadas mediante acuerdos entre La Red de Distribución de Alimentos (Redal) y productores locales.Foto: Alcaldía de Libertador La máxima autoridad municipal recordó que hace algunos meses se realizó una inversión importante en insumos especiales para el trabajo de la tierra, los cuales se entregaron a más de 40 productores de las comunidades agrarias con el propósito de sostener un enlace directo con Redal para la compra y venta de diversos rubros a bajo costo."Con estas acciones no sólo reforzamos el aparato productivo local, sino que también impulsamos medidas para eliminar los intermediarios y que los alimentos lleguen directamente a la gente del Libertador ", expresó el alcalde Perozo al mencionar que los productores recibieron créditos en sacos de Urea, Atilan, Gramoxone, entre otros insumos.Asdrúbal Oliveros, presidente de Redal, indicó que la siembra se realizó en el mes de julio por lo que espera el tiempo de cosecha entre los meses de febrero y marzo. "En esta visita recorrimos algunas zonas con los expertos en la siembra, conversamos con ellos y observamos el proceso productivo de los rubros como ñame, ocumo, yuca e incluso cítricos y plátanos".El funcionario público destacó que en primera instancia se espera cosechar unas 72 hectáreas en Las Cuevas, Pira Pira, La Arenosa I, Barrerita y La Trilla. "Esa cantidad de terreno fue lo que arrojó nuestro cálculo, sin embargo, los productores nos han hecho saber que los insumos que les otorgamos les dieron para más , por lo que puedo decir con certeza que tenemos en desarrollo más de 100 hectáreas".Foto: Alcaldía de Libertador Trabajando de la mano con el productor Seidel Manyemil, productor del sector Las Cuevas, agradeció a la alcaldía por suministrar insumos en estos tiempos donde adquirirlos se ha vuelto complicado. "Esta oportunidad que se nos brindó a través de Redal no será desaprovechada, fue muy motivadora esta visita , lo que no sólo muestra el interés que tiene Perozo hacia nosotros, sino también para con el pueblo que ahora podrá tener acceso directo a nuestros rubros".Por su parte, Lorenzo Rojas, productor de la comunidad La Trilla, resaltó que su cosecha la espera para el mes de marzo gracias al impulso de la gestión municipal . "Qué bueno es contar con un alcalde que quiere ver a nuestro municipio productivo".De esta manera, el alcalde Juan Perozo aseguró que desde la alcaldía, por medio de Redal, seguirá unificando esfuerzos para respaldar a los sectores agrícolas y consolidar al municipio como un territorio productor de raíces, granos y tubérculos, referencia en todo el estado Carabobo.Con información de prensa Alcaldía de LibertadorFoto: Alcaldía de Libertador