EL Microcrédito del Banco de Venezuela es un crédito destinado a satisfacer las necesidades de financiamiento de los sectores de la producción, comercialización, y servicios del país. Va dirigido a personas Jurídicas que cuenten con la siguientes características: Numero mayor de 10 trabajadores o en su defecto generar ventas anuales hasta por 9.000 UT.Destino del Crédito Capital de TraajoAdquisición de localesRemodelación de localesAdquisición de maquinarias y equiposAdquisición de vehículo de carga nuevo o usadoEquipamiento de vehículo de carga Características del Microcrédito Monto Máximo a Financiar: hasta 60.000 U.T. (Aplica para todos los destinos del crédito)Tasa de interés: Fijada por el Banco Central de Venezuela Comisión flat: hasta el 3% sobre el monto del crédito otorgado. (Aplica para todos los destinos del crédito) Características del FinanciamientoCapital de trabajoPlazo: Hasta 3 añosFinanciamiento: Hasta el 100% sujeto a la capacidad de pago del clienteFormas de Pago: la amortización del capital en cuotas semanales, quincenales o mensualesGarantía: Fianza solidaria u otra a satisfacción del banco Adquisición de localesPlazo: Hasta de 4 añosFinanciamiento: Hasta del 80%Forma de Pago: Amortización de capital en cuotas mensuales contentivas a capital mas interesesGarantía: Hipoteca al bien que se va a financiar u otra si se requiere Adquisición de maquinaria y equiposPlazo: Hasta 5 añosFinanciamiento: Hasta el 80% para clientes del Banco y 70% para no clientesForma de pago: Amortización de capital en cuotas mensuales contentivas a capital mas interesesHipoteca al bien que se va a financiar u otra si se requiere Vehículo de carga nuevoPlazo: Hasta 5 añosFinanciamiento: Hasta el 80% para clientes del Banco y 70% para no clientesForma de Pago: Cuotas mensuales contentivas de capital e interesesGarantía: Reserva de dominio del vehículo a nombre del BancoPóliza de seguro: sobre el vehículo a adquirir, con cobertura a todo riesgo con beneficiario preferencial Banco de Venezuela Vehículo de carga usado (solo para vehículos destinados al uso del negocioPlazo: Hasta 4 años, de acuerdo a la antigüedad del vehículoFinanciamiento: Hasta el 80% para clientes del Banco y 70% para no clientesForma de Pago: Cuotas mensuales contentivas de capital e interesesGarantías: Reserva de dominio del vehículo a nombre del BancoPóliza del Seguro: sobre el vehículo a adquirir, con cobertura a todo riesgo con beneficiario preferencial Banco de Venezuela Beneficios del Crédito Adaptabilidad: Los pagos son adecuados a la capacidad del pago del clientePrivilegio:La comisión mas competitiva del mercadoFlexibilidad: Los plazos de pagos son ajustado a las necesidades de cada cliente Requisitos Persona Jurídica: debe cumplir con algunos de estos requisitos, tener mas de 10 empleados o ventas anuales de 9.000UT Panilla de Solicitud del MicrocréditoPara descargar haga clic aqui