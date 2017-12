/ La OMS publicará en el 2018 un nuevo manual, e incluirá el trastorno derivado a los videojuegos como una condición de salud.Foto: Referencial Oficialmente la redacción del trastorno no se ha revelado. No obstante, el esquema habla de comprobar si alguien puede ser clasificado bajo este tipo de desorden .Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud no actualiza el manual de diagnóstico desde el año 1997 .Según la OMS se puede relacionar estas conductas con dos etapas:Aumento de la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses vitales Mantener dichas conductas a pesar de la aparición de consecuencias negativas Todo parece indicar que La Organización Mundial de la Salud tiene la decisión tomada, los trastornos por videojuegos pasarán a ser una enfermedad mental , detalló Notitarde en su portal web.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi