Muchas personas acostumbran a hacer fiestas para recibir el año nuevo junto a familiares y amigos, y quizás este sea tu plan de cada año o este decidiste aventurarte a hacer una para recibir al 2018. Aunque no seas un experto en fiestas y no tengas tiempo ya para contratar a alguien que la planifique por ti, debes conocer algunos consejos para que tu plan para noche vieja la mejor fiesta de la temporada.

1. Elige un temaEste puede ser tu punto de partida y en torno al tema que elijas desarrollar todos los demás elementos que componen una fiesta. elegir una temática no necesariamente debe ser un problema, pues puedes hacer de tu reunión algo más divertido considerando opciones fáciles como un tema black and white, o con algún motivo de época como los años 20 u 80, y así poner a volar la imaginación de tus invitados.

2. DecoraciónLuego que tengas una temática facilitas las opciones de decoración para tus espacios, pues con esto ya tienes un norte y un tema fijo que hará que no desvíes tu mirada hacía algunos adornos que no tienen nada que ver con lo que has elegido para tu fiesta; incluso puedes establecer colores que faciliten las compras para tu decoración.

3. Bebida y comidaMás allá de los pasapalos y la cena, puedes contratar algunas estaciones de bebidas, comida y dulces típicos de esta época del año que evoquen esa sensación de que el año esta por terminar, así darás más opciones a tus invitados y restarás más tareas a tu lista.

4. Detalles para el cañonazoYa que tu fiesta es de fin de año debes planificar algunos detalles para cuando el reloj marque las 12:00 am; y entre eso puedes decir al Dj que tenga una playlist lista para ellos, tener algunas bebidas listas para brindar y hasta poner algunos recipientes en varios lugares de la fiesta con papelillo y confeti; y hasta dar sombreros y cosas de hora loca para que al ser las 12 todos tengan con que celebrar y darle paso a este nuevo año.

5. Programa una alarma para año nuevoNo enciendas la radio o el televisor con tantos minutos de diferencia para las 12 de la noche, es mejor que tengas una alarma a las 11:50 pm y a sí puedas llegar justo a tiempo para el conteo final sin aburrir a tus invitados con la programación de las televisoras o estaciones de radio.

Son muchos los detalles que lleva planificar una fiesta, pero para noche vieja solo necesitas buenas energía para recibir a ese nuevo año en compañía de tus seres queridos y una buena celebración que atraiga solo cosas positivas para esa nueva etapa, así que ¡Feliz año nuevo!