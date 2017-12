/ El expresidente peruano Alberto Fujimori pidió “perdón” por los actos de su gobierno este martes desde la cama de la clínica donde está internado , dos días después de recibir un polémico indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski .Foto: Referencia A”Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón “, dijo Fujimori, de 79 años e internado por problemas circulatorios, en un video divulgado en su cuenta de Facebook , informó AFP.El indulto a Fujimori, decretado en la víspera de Navidad, desató una nueva tormenta política contra Kuckynski, quien el jueves se libró de ser destituido por el Congreso por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht al recibir apoyo de una parte del Fujimorismo.Kuczynski justificó el lunes el indulto a Fujimori, que ha desatado protestas en las calles de Lima, alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes que éste muera en prisión.“Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión, porque la justicia no es venganza “, dijo el mandatario en un mensaje a la nación la noche del lunes, tras una jornada de protestas contra la medida.“ Ha sido la decisión más difícil “, dijo Kuczynski, un empresario de centro-derecha de 79 años.El expresidente agradeció el indulto concedido por Kuckzynski, quien logró derrotar en el balotaje de los comicios de 2016 a Keiko Fujimori , la hija del exgobernante, al capitalizar el voto de los antifujimoristas.Fujimori, quien cumplía desde hace 12 años una condena a 25 años de prisión por corrupción y crímenes contra la humanidad, fue trasladado el sábado desde su celda en un cuartel policial a una clínica, debido a una arritmia e hipotensión .“La noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos . Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares”, expresó Fujimori en el video.Keiko Fujimori, quien impulsaba la moción para destituir a Kuczynski, se sumó a los agradecimientos por el indulto : “Hoy es un gran día para mi familia y para el fujimorismo. Finalmente mi padre está libre”, dijo.Con información de El UniversalSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi