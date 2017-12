/ El Presidente del Movimiento Católico Venezolano (MCV), Doily Hernández, habló sobre la Navidad y el verdadero significado de la misma. También tocó el tema sobre Jesucristo quien fue un gran revolucionario y finalizó rechazando el consumismo que le ha quitado el verdadero significado a esta celebración.1.- Cuál es verdadero significado de la navidad en el mundoLa navidad encierra un significado lleno de esperanza, amor y paz, ya que contemplamos el nacimiento del hijo de Dios hecho hombre que por obra y gracia del espíritu santo se encarnó en María, la Virgen. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad, como tal, procede del latín nativ?tas, nativ?tis que significa 'nacimiento'. Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús (la Nochebuena), sino que también se extiende para designar el periodo posterior, hasta el Día de Reyes. Es por eso que el verdadero significado en el mundo de la navidad debe girar en torno al encuentro y la contemplación del niño Jesús que nació en la humildad del pesebre y nos invita desde allí hacer hombres y mujer es de bien.2.- Se le da la importancia que merece a este acontecimiento, explique.En líneas generales sí ya que todo el mundo festeja el nacimiento del niño Jesús, pero si profundizamos el verdadero sentido cristiano del nacimiento del hijo de Dios estamos muy alejados de experimentar que quiso o que nos quiere decir Jesús en su natividad, él nos invita más allá de las fiestas navideñas hacer contemplativos, misericordiosos y que seamos portadores de esperanza, amor y paz, el Papa Francisco hace días nos decía "Si quitamos a Jesús, ¿qué queda de la Navidad? Una fiesta vacía…". Y en tono muy fuerte ha insistido: "¡No quitéis a Jesús de la Navidad! ¡Jesús es el centro!".3.- Fue Jesucristo un gran revolucionario en esta era, por qué.Sin duda alguna, Desde el primer momento en que su primo, Juan el Bautista, lo anuncia como El Mesías, se creó un gran re vuelo en los diferentes estratos del pueblo judío, sobre todo entre los grandes jerarcas del poder religioso-político-económico, representado en El Sanedrín.En el libro Hugo Chávez Alma de la Revolución en Cristo y en Bolívar del General en Jefe Jacinto Pérez Arcay hay algunas recopilaciones muy interesantes que demuestran el carácter revolucionario de Jesucristo.Pero también debo decir que el revolucionario es el que lucha o se esfuerza por cambiar esquemas y estructuras que no satisfacen o no cumplen con sus funciones correctas, entonces Jesucristo fue un revolucionario. El Ungido se presentó como el Hijo de Dios, ofreciendo un mundo mejor y una nueva forma de práctica de vida moral-religiosa y a amar al prójimo. Criticaba a los jerarcas religiosos, se enfrentó a ellos y los llamaba hipócritas por el comportamiento indigno de estos, ya que se contradecían con las Sagradas Escrituras, las cuales el Maestro conocía muy bien.No cabe la menor duda de que el contenido de sus prédicas y enseñanzas enojaban y preocupaban muy seriamente a las máximas autoridades judías, porque sus mensajes y sermones eran totalmente diferentes a los tradicionales del judaísmo. Sus formas y estilos de predicar, y de hacer proselitismo religioso fueron novedosos en su época, como el andar en grupos predicando en diferentes lugares, así como también las prácticas de sanación a los enfermos y resucitación de algunos muertos. Sin lugar a dudas fue, más que todo un revolucionario místico-espiritual-pacifista. Su doctrina religiosa se ha perpetuado a través de los tiempos.Es importante hacer ver que en el contexto histórico-político en que vivió el Hijo de Dios, fue muy difícil, debido a que el Imperio de Roma tenía dominada Palestina, la cual pertenecía a la provincia romana de Siria. Es por eso que el pueblo judío esperaba a un Mesías Libertador, para que los liberara de los invasores. Para los hebreos fue un hecho vergonzoso y humillante el haber estado bajo la ocupación de los romanos, quienes los humillaban y los trataban con mucho desprecio en su propia tierra, hasta llegar a ofender sus creencias religiosas y profanar sus sinagogas, las cuales eran muy sagradas para ellos. Había mucho descontento entre la población por tal situación.No son solo palabras sino que está plasmado en la Biblia por los seguidores de Cristo4.- Qué enseñanzas trajo el hijo de Dios a la humanidad que quedará para la eternidadEl hijo de Dios con su natividad, muerte y resurrección nos dejó muchas enseñanzas que a lo largo del camino, del tiempo o la historia debemos ir consolidando y tomando como nuestras para la vida cotidiana entre ellas puedo mencionar amar al prójimo, ayudar al pobre y necesitado, apostar por la paz, el amor pero sobre todo jamás darse por vencido a pesar de las dificultades, esto nos recuerda que Cristo nunca se rindió y entrego su vida por todos nosotros y eso es un ejemplo que debemos seguir, entregarnos al hermano, a nuestra sociedad, a nuestra patria sin rendirnos.5.- Muchos venezolanos señalan que esta navidad es diferente, acaso no se le está dando el justo valor espiritual a esta celebraciónEste tiempo navideño es igual que todos los años la única diferencia es el valor personal o familiar que damos los que profesamos en la fe católica, ya que nos preparamos y esperamos con ansia el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento del hijo de Dios, sabemos que muchas familias se reúnen en torno a la mesa con la tradicional cena navideña o viajan a algún destino en particular a vacacional, eso es entendible por el asueto o las vacaciones, pero se olvidan que el verdadero sentido de la navidad es encontrarse con Jesús en torno al pesebre, compartir y celebrar su nacimiento como celebramos nuestro cumpleaños.6.- Es el consumismo un factor que incide en la asimilación de este mensaje espiritual de paz y unión que vino a traer el hijo de Dios.Claro que es un factor que incide en el mensaje de Señor, mejor dicho el consumismo es un pecado, (aunque no reconocido por la iglesia) ya que ha incitado a desplazar el mensaje espiritual de paz y unión que Cristo nos dejos, por cosas netamente materiales y que no dejan nada en lo concreto, es un patrón para beneficiar a un individuo que busca perjudicar al hombre llevándolo por el camino del valor comercial y no espiritual. El evangelista San Juan nos recuerda que Jesús dijo: "mi paz os dejo y mis paz os doy". Esa paz es un mensaje directo para todos de unión, amor y unidad.La esencia de la Navidad está en el compartir con la familia y la celebración del nacimiento de Jesucristo, pero el paso de los años y los avances tecnológicos han hecho de esta fecha un momento para el derroche.El gasto de las familias alrededor del mundo se dispara con la llegada de esta fecha, debido a que se ha conseguido instaurar en las cabezas de los consumidores la idea de que para celebrar la Navidad es ineludible ir de compras7.- Y las tradiciones, tales como los regalos, las cenas navideñas o los estrenos son verdadera representación de la navidadLa Navidad en sí es una tradición religiosa para rememorar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, sin embargo, la esencia de esta festividad se ha ido perdiendo con el tiempo, y es que el modelo capitalista imperante en el mundo ha transformado lo religioso, espiritual y tradicional en una ocasión para que la vanidad salga a relucir. La relación que se le ha dado a esta época del año con los regalos, la ropa nueva, los decorados de las casas y las grandes cenas y fiestas, ha traspasado la frontera de lo religioso y se ha convertido en una época donde olvidamos el verdadero sentido navideño para hacer competencias donde la prioridad es vestir y comer bien eso significa lucir bien físicamente pero espiritualmente estamos grave.8.- Como podemos minimizar el impacto de estos elementos (del consumismo y las tradiciones) cuando están tan arraigadoTeniendo un sentido común muy claro que el verdadero y significativo sentido de la navidad parte y tiene como protagonista el niño Jesús ya que sin su nacimiento nadie celebraría nada, pero olvidamos eso, es lamentable que con el transcurrir de los años, en esta época nos esforzamos más por el mejor traje que pensar y analizar nuestras raíces espirituales y tradicionales que nos llevan a una época muy bonita del año. Creo que impulsando nuestras tradiciones navideñas, desde la novena al niño Jesús, como la llegada de los reyes magos o la paradura del niño generaría más entusiasmo en la población y esta a su vez pensaría menos en el patrón del consumismo y se dedicaría más a lo comunitario como quiere Cristo que seamos hermanos por sobre todas las cosas.9.- Podría decirse que la crisis que atraviesa el país afecta en algún modo la espiritualidad de los venezolanos, de ser así, qué recomienda, donde pueden encontrar fortaleza.Me atrevo a decir muy responsablemente que la crisis que atraviesa el país no ha sido factor que afecte la religiosidad del venezolano pero si existe alguna afectación de la espiritualidad aquí los únicos culpables son los pastores que han usado sus hábitos o sotana para agredir desde los pulpitos al pueblo fiel que de una u otra manera acude a los templos a buscar y a encontrarse con Dios. La fortaleza siempre la vamos a encontrar en Dios.La fortaleza es esa virtud que nos llama a tener valor, a ser valientes. Tal vez cuando escuchamos la palabra fortaleza lo primero que se nos venga a la mente es un hombre grande fuerte, un luchador que no le teme a nada y es capaz de enfrentarlo todo. Y puede que sí, parte de la fortaleza podría significar eso, porque si miramos un poco alrededor, la mayoría no estamos ni medianamente cerca a esa imagen.La fortaleza implica decisión, conocimiento y confianza . Según santo Tomás de Aquino la fortaleza está en los hombres que están dispuestos a afrontar el peligro y las adversidades por una causa justa. Y qué hombre más valiente y fuerte que el mismo Jesucristo, que afrontó todos los peligros y adversidades por la salvación de la humanidad. Pero en nuestra vida también es importante reconocer que nuestra fuerza viene de Dios.A imagen de Jesús, que vino al mundo tan pequeñito como un recién nacido, nosotros también tenemos la ocasión de ir creciendo y creciendo en fortaleza.10.- Este año el país atravesó por períodos de violencia que dejaron a la vista odios entre algunos venezolanos por diferencias políticas, cuál considera usted que es la vía para sanar estas heridasLa vía más sana para todos es el dialogo, generar la cultura del encuentro y fomentar la paz sin distingo y eso antes los ojos de Dios será bien recibido, no podemos amar y odiar al mismo tiempo, ya que quien ama de verdad jamás apostara a la violencia pero quien no ama su corazón está lleno de odio y venganza incluso hasta con su propia familia y eso es un pecado mortal. Las diferencias políticas siempre van a existir pero la violencia política nunca debe ganar terreno cuando somos representantes del pueblo y nuestro ejemplo debe ser el de un buen ciudadano con principios y valores de respeto. Tomo las palabras del Papa Francisco cuando nos invita a denunciar la violencia y el odio que se disfraza de sacralidad y que la mejor manera para resolver alguna diferencia es el dialogo y el respeto de las leyes y de nuestras autoridades.11.- Cuán importante y acertado es que las autoridades del país insistan en su llamado a la paz.Sumamente importante y acertado los llamamiento a la paz de nuestras autoridades . Cristo nos dice: "La Paz este con vosotros" y ese camino es el correcto que todo ciudadano debe seguir, nuestro Presidente Nicolás Maduro es un hombre de Paz, dialogo y vida y lo ha demostrado con hecho concretos y no le ha temblado el pulso para convocar a la oposición venezolana a sentarse en una mesa de diálogo y paz que beneficie al país por encima de las diferencias políticas pero hay factores externos que quieren satanizar estos encuentros y otros sectores incluyendo la jerarquía de la iglesia católica venezolana se han hecho los locos y jamás han apoyado públicamente estos llamados del Presidente Maduro que en línea generales es el mismo llamamiento que el Papa Francisco ha realizado por Venezuela "dialogo, paz, cercanía y concordia" has sido las palabras fundamentales que el sumo pontífice ha usado para referirse al país. Desde el movimiento católico venezolano hemos apoyado abiertamente y lo seguiremos haciendo al Presidente Nicolás Maduro en este proceso de Paz y Dialogo que sabemos tendrá en nombre de Cristo Buen Pastor un feliz término por el bien de la nación.12 .- Su reflexión final o versículos de la biblia donde se pueda conocer más sobre el verdadero significado de la navidad y su importancia.En este tiempo de navidad recordemos que un portal de belén nació en la humildad de un pesebre quien se convertiría en nuestro salvador y Señor, demostremos al niño Jesús con nuestras acciones que el único camino para construir la civilización que queremos es la paz, el compartir entre hermanos, crear la cultura del encuentro y del amor y apostar siempre al dialogo, teniendo siempre presente que la lealtad es la ruta que nos lleva al futuro. Cito al Papa Francisco cuando nos dice: "La vida tiene que ser vivida con bondad, con mansedumbre. Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que él mismo se hace pequeño para propiciar el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle nuestro corazón y suplicarle: "Señor, ayúdame a ser como tú, dame la gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la vida, concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás, de la humildad en cualquier conflicto"El 2018 será un año cargado de éxitos, triunfo y bendiciones para nuestra Patria.