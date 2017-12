/ A esta altura del año, casi todos los futbolistas del mundo se encuentran de vacaciones, desconectándose y descansando junto a sus familias. Sin embargo, en Inglaterra nada de ello sucede. Lejos de ser una jornada sin fútbol, la Premier League disputa cada 26 de diciembre una de sus fechas más tradicionales: el Boxing Day.En esta fecha tan particular, todos los equipos de la Premier League y las tres categorías inferiores juegan un partido oficial, sin excepción, por lo que jugadores y cuerpos técnicos pasan la Navidad concentrados. Incómoda para los profesionales de la pelota, seguramente, esta jornada es una de las más esperadas por los fanáticos, en un día que, además de estar en el medio de las vacaciones de invierno, también es feriado.En las tribunas, el Boxing Day es un día para la familia. Tampoco faltan los adornos y accesorios navideños, mientras que la concurrencia a los estadios suele ser muy alta. Claro, mucho más no hay para hacer…¿Cómo surge la tradición que vincula al Boxing Day con el fútbol? No está del todo claro. Traducido, Boxing Day significa “Día de Cajas”. Es feriado desde 1871, época en la que la gente que se dedicaba al servicio doméstico solía visitar ese día a su familia con cajas llenas de regalos navideños, otorgadas por sus amos. De ahí, el nombre de la fecha.Por tratarse de una jornada en la que no se trabaja, se apuesta por el deporte como una de las principales actividades familiares. Y un dato que parece ser no menor en esta tradición: el primer partido de fútbol oficial de la historia se jugó el 26 de diciembre de 1860, entre Hallam y Sheffield FC.Información de: OléCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi