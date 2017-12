/ Un abrazo puede venir de diversas personas, bien sea de un amigo, de un familiar, de alguien que te gusta, de tu pareja o de una persona que te tiene una simple simpatía; el abrazo es considerado como la principal demostración de afecto del ser humano.Pero que pasaría si un extraño te pide un abrazo, ¿se lo darías? ¿te asustarías?, el proyecto llamado  "Unos venezolanos" se fue a las calles de Caracas a repartir abrazos gratis y esto fue lo que pasó."Todos en algún momento solo necesitamos un fuerte abrazo, y esa bonita energía es la que queremos seguir promoviendo. El venezolano es gente buena, gente que a pesar de la situación, se delata por su alma tan noble y gentil " reza el divertido clip.Todos en algún momento solo necesitamos un fuerte abrazo, y esa bonita energia es la que queremos seguir promoviendo. El venezolano es gente buena, gente que a pesar de la situación, se delata por su alma tan noble y gentil. ❤️ðŸ‡"🇪 Sigamos generando alegría, no decaigamos amigos. Esperamos que tengan un gran día y puedan darle un abrazo a quien más lo necesite. A quien le darías un abrazo? Video hecho por nuestro gran amigo @eljhonnytc #UnosVenezolanosA post shared by #UnosVenezolanos (@unosvenezolanos) on Dec 22, 2017 at 2:51am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi