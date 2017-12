/ Una foto del expresidente peruano Alberto Fujimori es vista afuera del hospital Centenario después de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultara, en Lima, Perú, el 25 de diciembre de 2017. REUTERS / Guadalupe Pardo LIMA (Reuters) – El expresidente peruano Alberto Fujimori pidió perdón “de todo corazón” a quienes defraudó durante su década de Gobierno y agradeció al mandatario Pedro Pablo Kuczynski por otorgarle el indulto humanitario en vísperas de la Navidad.En un video grabado desde una cama de hospital y difundido el martes a través de una cuenta de Facebook , el exmandatario de 79 años calificó la decisión de Kuczynski de liberarlo como “magnánima” y dijo que de ahora en adelante apoyará a su llamado de una reconciliación en el país andino.“Soy consciente de que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas, a ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo Fujimori en su primera reacción pública luego de que recibiera el indulto humanitario.Está la primera vez que Fujimori pide explícitamente disculpas a los peruanos por las medidas tomadas durante su mandato entre 1990 y el 2000, considerado de mano dura. [nL1N1OO0AQ] Sus declaraciones fueron divulgadas después de dos días de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y policías como reacción al anuncio de Kuczynski de perdonarlo. El indulto eliminó la condena de 25 años de cárcel que recibió Fujimori por delitos de corrupción y violación de derechos humanos cometidos durante su Gobierno. Ya llevaba más de una década preso.“No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación”, agregó con hablar pausado y conectado a equipos médicos.En la noche del lunes, Kuczynski instó a los peruanos a aceptar el perdón y “pasar la página” como parte de esfuerzos de unión y reconciliación, poco después de que cientos de personas marcharon por el centro de Lima con carteles que decían “el indulto es un insulto” y pedían su renuncia por “traidor” [nL1N1OQ026].El anuncio del indulto humanitario se produjo poco antes de la medianoche de Navidad, en la misma semana en que partidarios del expresidente liderados por su hijo Kenji salvaron a Kuczynski de una destitución en el Congreso. [nL1N1OO0EZ] El mandatario, que vio amenazada su continuidad por vínculos con la constructora brasileña Odebrecht , reconoció en su mensaje al país que la decisión del indulto ha sido la “más difícil” de su vida y que como demócrata no podía permitir que Fujimori muriera en prisión.Médicos habían recomendado su liberación luego de su hospitalización el sábado en una clínica por un cuadro de “hipotensión” y “arritmia”. [nL1N1ON0L3] “Muchas gracias presidente Kuczynski por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me auno a las esperanzas de todo los que luchan por la grandeza del país porque para los peruanos el Perú está primero”, concluyó Fujimori en su mensaje.Notiespartano/ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi