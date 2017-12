/ El reconocido periodista y analista político Andrés Cañizalez realizó un análisis profundo sobre la situación de Venezuela , refiriéndose al diálogo actual entre el Gobierno y la Oposición, pero también tocó el tema de las elecciones presidenciales del próximo 2018.¿Creen los venezolanos en el diálogo entre Gobierno y Oposición?Hay mucho escepticismo, la vida cotidiana de la gente está afectada por problemas que en este caso tiene que ver con la alimentación básica, y probablemente ve esa tema muy distante y esos actores políticos han hecho poco por vincular ese espacio de negociación con los problemas que está viviendo la gente, a pesar de que se ha tratado de introducir el tema del canal humanitario pero de igual manera se le debe explicar al venezolano de que se trata eso de un canal humanitario¿Se puede negociar cuando uno de los dos sectores pondrá en la mesa todo lo que tiene? Por ejemplo el Gobierno dirá aquí estoy yo tengo 19 gobernaciones y más de 300 alcaldías.Yo creo que el hecho de que se sienten indica que están dispuestos a algo, si el Gobierno se siente tan fuerte luego de las elecciones suspende sentarse. El Gobierno está atrapado en una lógica donde no quieren soltar parte del poder que tienen, efectivamente estos resultados de las últimas elecciones lo afianzan sobre el control político que tienen en el país.¿Antes parecía que el Gobierno con el tiempo ganaba tiempo y ahora le conviene ganar tiempo?Ahora no, la crisis es tan grande y se ha hecho tan poco por resolverla que sencillamente están con el agua al cuello. Y ahora hay una nueva faceta que tiene que ver con la pelea a cuchillo que hay en el propio chavismo con estos casos de corrupción, el Gobierno se siente más seguro y los distintos grupos de poder se empiezan a pasar factura.¿Por donde pasa poder cambiar al actual CNE?Por un acuerdo político, es uno de los temas álgidos donde el Gobierno tiene que acceder. Si el parlamento nombra un nuevo CNE puede ocurrir como los magistrados del TSJ. Creo que si eso no viene precedido por un acuerdo político donde se respeten las decisiones no vale la pena nombrar rectores del CNE para que tengan que salir de país huyendo.¿Crees en el trabajo del CNE?No, ni en el CNE ni en la Fuerza Armada. Presencie muchas cosas que no deben ocurrir en unas elecciones y el CNE ha sido cómplice de esos abusos. Con este CNE difícilmente el Gobierno saldrá derrotado en alguna elección.¿Es pertinente hablar ahora mismo desde la oposición venezolana de un proceso de primarias de cara a las presidenciales?El Gobierno creo que en la actual coyuntura quisiera adelantar las elecciones. Si en la mesa de negociación se acuerda renovar al CNE eso creo que las elecciones no serian tan rápido. Algunos factores de oposición como la Causa R que han dicho que se debe escoger un candidato unitario no solo pensando en las elecciones si no pensando en una voz legitima que hable a nombre de toda la oposición como el verdadero líder, desde ese punto de vista no lo vería mal.¿Le alcanzan al presidente Maduro los votos conseguidos en las municipales por los factores del chavismo para ganar las elecciones presidenciales?Creo que si no hay un cambio en las autoridades electorales la abstención sería muy grave en la oposición, no solo está la capacidad de arrastre del chavismo si no los votos de las personas que dejarían de votar por la oposición, si esto no cambia tendríamos una abstención muy alta que favorecería al Gobierno.¿Qué está más cerca en la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales, primarias o consenso?El tema del consenso podría ser algo más factible por el tema económico, aunque lo más saludable seria hacer unas primarias."La guerra de egos en la oposición está haciendo mucho daño"¿Cómo explicar que es un outsider en la política?Un outsider es una figura que aparece en la escena política sin una experiencia previa. Ejemplo cuando Irene Sáez venia del campo del espectáculo, Hugo Chávez que sale de prisión y se mete en una carrera por la presidencia.¿Por qué solo se nombra a Lorenzo Mendoza como outsider en Venezuela Por varias razones, en el caso de Venezuela un outsider no puede ser un desconocido, tiene que ser alguien que tenga reconocimiento en la sociedad. Las encuestas dicen que esta crisis la resuelve un gerente. Además que Lorenzo Mendoza no ha dicho nada al respecto.El silencio de Lorenzo Mendoza hace mucha bulla…El silencio de Mendoza junto a lo que es la preocupación de algunos dirigentes opositores que se empiezan a manifestar sobre Lorenzo Mendoza. Cuando el liderazgo comienza a hablar del otro significa que el otro representa alguna amenaza para el liderazgo.¿Puede un outsider llegar sin maquinaria política?Un outsider pudiera llegar si termina siendo el abanderado de la Unidad Opositora. Porque un outsider corriendo por un lado y por el otro lado un dirigente político le conviene al Gobierno.Imagínate una situación que se abra la elección primaria y Lorenzo Mendoza, Richard Páez o Laureano Márquez ponen sus nombres para participar sería muy diferente que solo Ramos Allup, Henri Falcón o Rosales estén en esas primarias, eso desmotivaría al elector.Noticias BarquisimetoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi