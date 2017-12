/ Después de unas últimas semanas de competición con una pugna muy ajustada en lo más alto de la tabla, el honor de máximo goleador mundial del año 2017 es para el inglés del Tottenham Harry Kane, que con sus tres dianas de este lunes ante el Southampton ha superado a Leo Messi en la cabeza de la clasificación y ha cerrado el año natural con 56 tantos.El ariete del Tottenham había endosado el sábado otro 'hat trick' al Burnley en la Premier League y hoy ha marcado también en la jornada del Boxing Day ante el Southampton. Kane ha metido el 1-0 en el minuto 22 tras rematar una falta botada por Christian Eriksen. El segundo ha sido en el minuto 37 de partido, rematando a placer un pase de Son.Kane no solo se lleva la distinción mundial sino que además ha batido el récord de tantos (38) en un año en la Premier superando a Shearer (36 en 1995).Kane rompe una era Messi -Cristiano La victoria de Harry Kane en el 'Pichichi' mundial de 2017 acaba con siete años consecutivos en los que Messi y Cristiano se habían repartido tal honor. El último 'Pichichi' mundial antes de esta era fue David Villa en 2009, con 43 dianas.Los últimos 9 'Pichichis' mundiales 2009 D. Villa 432010 L. Messi 602011 C. Ronaldo 602012 L. Messi 912013 C. Ronaldo 692014 C. Ronaldo 612015 C. Ronaldo 572016 L. Messi 592017 H. Kane 56Así queda el 'Top 10' del ranking Harry Kane 56 golesLionel Messi 54 golesEdinson Cavani 53 golesRobert Lewandowski 53 golesCristiano Ronaldo 53 golesP. Aubameyang 43 golesRichmond Boakye 42 golesBas Dost 42 golesCiro Immobile 41 golesRomelu Lukaku 40 golesInformación de: Mundo DeportivoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi