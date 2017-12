/ Una "femen" ucraniana irrumpió con los senos al aire en el pesebre gigante del Vaticano en la plaza de San Pedro, y se apoderó de la estatuilla del niño Jesús gritando en inglés "¡Dios es mujer !", informó el lunes la policía.La militante de 25 años realizó la acción a las 10H00 de la mañana, o sea dos horas antes de la bendición "Urbi et orbi" del papa Francisco pronunciada desde el balcón de la basílica de San Pedro ante 50.000 personas, según un comunicado de la policía italiana, encargada de vigilar los lugares que fueron puestos bajo estatuto de alta seguridad.La ucraniana fue detenida por "resistencia y por propinar heridas a un representante del orden público, ofensas a confesiones religiosas, tentativa de robo y actos obscenos en lugar público".La joven lanzó súbitamente su bolsa al suelo y levantó su abrigo, dejando ver su pecho, antes de escalar la barrera que protege al pesebre y lanzarse hacia la estatuilla de Jesús, indicó la policía.En las fotos se ve a un policía con un kepis y una larga capa persiguiendo a la ucraniana .Esta tuvo tiempo de mostrar su pecho, donde está escrito el hashtag #METOO seguido de la inscripción "Assaulted by Church" (agredida por la Iglesia) .Una compatriota ucraniana de 22 años, que no opuso resistencia, deberá responder por complicidad en la realización de ofensas a confesiones religiosas y tentativa de robo. Las autoridades decomisaron también teléfonos y ordenadores durante una perquisisción.Un incidente similar se llevó a cabo el 25 de diciembre de 2014 en el mismo lugar, a iniciativa de una ucraniana que escribió en su pecho con tinta negra "God is woman".El movimiento femenino "femen" , surgido en Ucrania y que ha realizado acciones con senos descubiertos contra el ex régimen pro-Kremlin de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin y la iglesia ortodoxa, se ha reproducido en Europa donde ataca a la iglesia católica, a la que acusa de ser retrógrada en materia de derechos de la mujer Sumarium/NBCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi