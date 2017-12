/ El directivo de Datanalisis, José Antonio Gil Yepes, manifestó que el diálogo entre la oposición en República Dominicana y el gobierno venezolano, estaba bien encaminado debido a que los cinco cancilleres que estaban presentes, redactaron un documento el cual sugerían a ambas partes una serie de acuerdos que mejoraría sus posiciones políticas donde se incluía las elecciones presidenciales transparentes."De las discusiones en República Dominicana, resultaron en que ninguna de las dos partes estaba de acuerdo con el documento de los cancilleres y que se postergaran las conversaciones para mediados de enero de 2018. Hasta ahí no ha pasado nada porque las negociaciones son así: avances y retrocesos, sin embargo, el tiempo es una variable clave en cualquier negociación que juegue a favor de una de las partes", dijo Gil Yepes.Según Gil Yepes, las elecciones presidenciales venezolanas deben realizarse en el mes de diciembre del año 2018 o en el mes de abril del año 2019 , esto según lo establecido en el Artículo 42 de la Ley Electoral que señala lo siguiente: “La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos.”" En este caso, el tiempo beneficia a la oposición porque no es probable que Maduro sea reelecto después del 2.000% de inflación esperada para 2018; sin embargo, es harto conocido que las directivas del Consejo Nacional Electoral, bajo mayoría chavista, han cambiado los lapsos electorales a su conveniencia".manifestó el directivo de Datanalisis.Asimismo, Gil Yepes consideró que el tiempo que inocentemente se está dejando correr en Dominicana, beneficia al gobierno , "porque es bien conocido que está planeando adelantar dichos comicios, mientras que la oposición no se ha decidido por algún candidato ni el método para escogerlo, y el gobierno le puede estimular a varios de ellos para que se lancen en paralelo", concluyó.NB/GVCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi