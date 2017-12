/ Este 2017 la futbolista venezolana Deyna Castellanos , con apenas 18 años , se convirtió en la primera venezolana y jugadora más joven en ser nominada al premio The Best que entrega la Federación Internacional de Fútbol Asociado ( Fifa ).“Pienso que toda Venezuela está muy orgullosa de que yo esté aquí. Yo también estoy muy orgullosa de representar a mí país”, fueron las palabras de la delantera venezolana antes de los premios donde tuvo la oportunidad de encontrarse con los mejores jugadores del mundo, no sólo en la rama femenina, sino también en la masculina con figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi , dos de los futbolistas más destacados y con los pudo retratarse en una fotografía.Castellanos quedó tercera en la votación por detrás de la estadounidense Carli Loyd y la holandesa Lieke Mertens, quién se quedaría con el premio en la gala celebrada en Londres, Inglaterra el pasado 23 de octubre.Además, por segunda edición consecutiva, una venezolana era nominada al premio Púskas al mejor gol del año. En el 2016 fue la futbolista venezolana Daniuska Rodríguez la que estuvo nominada; este año fue Deyna la que ocupó esa nominación.El gol de Deyna , desde media cancha que le marcó a Camerún en el Mundial Sub-17 de Jordania, en 2016 -que también fue el mejor de esa competición- terminó siendo el tercer mejor tanto ya que el premio terminó en manos de Olivier Giroud, jugador del Arsenal.La oriunda de Maracay, también se destacó este 2017 con su club Santa Clarita Blue Heat de la United’s Women Soccer de Estados Unidos , al ser elegida como la mejor jugadora del año y además ser incluida en el 11 ideal de la liga.Sus logros deportivos le valieron para ser elegida como embajadora del próximo mundial sub 17 de la Fifa a jugarse en Uruguay en 2018, junto al ex futbolista uruguayo Diego Forlán.En ese sentido, la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), siguió los pasos de la Fifa y eligió a la delantera venezolana como embajadora de la institución durante el 2018 y también para la Fiesta Suramericana de la Juventud que se realizará en Paraguay el próximo año.La venezolana venía de un 2016 que también estuvo lleno de logros. Además del mejor gol del mundial sub 17 femenino, Castellanos se llevó la bota de bronce como tercera mejor goleadora del torneo en el que Venezuela quedó en el cuarto lugar, con cinco goles.Fue la goleadora del campeonato Suramericano que clasificó a la Vinotinto como campeón a su segundo mundial sub 17 con 12 tantos y anotó el único gol de la final ante Brasil en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara.En el 2013, Castellanos anotó dos goles en el Campeonato Suramericano sub 17 que se disputó en Paraguay, y en el que Venezuela clasificó al mundial de Costa Rica 2014 como campeón.En ese mundial, Deyna explotaría como futbolista al ser la máxima goleadora del evento junto a su compañera de equipo Gabriela García, marcando seis goles que les harían ganar la bota de oro y para ubicar a Venezuela en el cuarto puesto de esa copa.En el año 2016, Castellanos ingresó a la Universidad Estatal de Florida en los Estados Unidos para estudiar comunicación social y jugar en el equipo Florida State Seminoles , para luego pasar a las filas Santa Clarita Blue Heat tras sus buenas actuaciones.Para el 2018 , Castellanos se prepara para lo que será el suramericano femenino sub 20 que se realizará en Ecuador y en el que Venezuela se ubica en grupo B junto a Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay.Castellanos también podría disputar la Copa América femenina de mayores a realizarse en Chile y que otorgará dos cupos y un repechaje al Mundial de Francia 2019.AVNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi