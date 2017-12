El papa Francisco agradeció hoy públicamente todos los mensajes de Feliz Navidad que le han llegado porque dijo: "No me es posible responder a todos", tras el rezo del Ángelus en plaza San Pedro."En estas semanas he recibido tantos mensajes de felicitación. Cómo no me es posible responder a todos, expresó a todos mi agradecimiento y especialmente por el don de la oración", dijo Francisco."Gracias de corazón y que el Señor os recompense con vuestra generosidad. Buena fiesta", añadió el pontífice asomado a la ventana del palacio apostólico en el día de San Esteban y festivo en Italia.Por otra parte, en el Ángelus, el pontífice señaló que el "mensaje de Jesús es incómodo y nos incomoda, porque desafía el poder religioso mundano y provoca las conciencias.Después de su venida, es necesario convertirse, cambiar mentalidad, renunciar a pensar como antes, cambiar, convertirse". También explicó que Jesús llega para eliminar "todo conflicto y resentimiento"."¡Sabemos qué cosa fea son los resentimientos, hacen tanto daño y nos hacen tanto daño! Y Jesús elimina todo esto y hace que nos amemos", agregó."Éste es el milagro de Jesús. Pidamos a Jesús, nacido por nosotros, que nos ayude a asumir esta doble actitud de confianza en el Padre y de amor al prójimo", afirmó.Fuente: Notiespartano/La Verdad de MonagasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi