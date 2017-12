/ El presidente de la Liga Profesional de Baloncesto, Alinson Chacón informó que pese a que la temporada del baloncesto venezolano debía haber empezado en octubre según las normas de la FIBA, aún no tienen una fecha estipulada para el inicio de la temporada.“Hemos venido atravesando ciertos problemas con la adquisición de las divisas, tenemos tres años en los que no hemos tenido el acceso a las mismas. Esto ha acarreado retraso en los pagos de los jugadores importados y muchos equipos han sido demandados por esta situación “, explicó.Agregó que se ha mantenido en contacto con el ministro de deporte y varios entes gubernamentales, “ nos han manifestado su apoyo pero no hemos tenido nada en concreto”.Chacón indicó que el no haber comenzado la temporada de baloncesto en octubre como los estipula los parámetros FIBA puede traer una serie de consecuencias en contra de la liga venezolana.“Puede traer suspensiones, sin embargo, hasta los momentos FIBA no ha emitido ningún comunicado oficial pero estamos a la espera. Sería muy lamentable una suspensión por FIBA “, aseveró.GlobovisiónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi