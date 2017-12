/ Alberto Fujimori agradeció al presidente Pedro Pablo Kuczynski, por el indulto humanitario que le concedió en la víspera de Navidad y se comprometió a ayudarlo en su “reconciliación”. A través de un video publicado este martes por la mañana en su cuenta de Facebook , el exmandatario condenado por crímenes cometidos durante su Gobierno (1990-2000) también pidió perdón a los peruanos que "defraudó" durante su época en Palacio.“No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez, en esta nueva etapa que se abre en mi vida, para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias presidente Kuczynski por este gesto magnánimo que me ha reconfortado”, dijo en el video, grabado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica Centenario, donde está internado desde el sábado. “Desde este lugar me aúno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país. Para los peruanos, el Perú está primero”.El indulto Este domingo 24 de diciembre, a las 6 de la tarde de la víspera de Navidad, Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Fujimori. El exmandatario cumplía prisión desde 2007 por diversos casos de corrupción, usurpación de funciones, por ser responsable mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.Kuczynski aseguró este domingo en un mensaje a la Nación que el indulto fue la decisión más difícil de su vida y que fue para que Fujimori, a quien atribuyó “errores y excesos”, no muera en prisión. “Someto esta decisión al tribunal de la Historia”, dijo. En su mensaje de este martes, el exmandatario dijo que la noticia del perdón otorgado por PPK le produjo “un fuerte impacto, en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares”.Respuesta a las reaccionesEl indulto a Fujimori provocó celebraciones en los líderes de Fuerza Popular, tanto Kenji como Keiko, y sus seguidores. Sin embargo, también provocó renuncias en la bancada oficialista, el rechazo de congresistas de oposición no fujimorista -quienes lo acusan de que hizo un pacto con los fujimoristas para que un grupo de estos no vote a favor de la vacancia presidencial el pasado jueves -, organizaciones de Derechos Humanos y de los miles que salieron a protestar este lunes contra la medida.“Soy consciente de que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas, a ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo el expresidente en su mensaje. Los deudos de las víctimas de las matanzas por las que Fujimori fue condenado han anunciado que acudirán a las instancias judiciales necesarias para anular el indulto.Nota de prensaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi