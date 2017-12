/ A través de su cuenta en la red social Twitter, el actor barquisimetano Franklin Virguez denunció que un amigo de su infancia identificado como Ramón Pernalete tuvo que ser enterrado en el patio de su casa por falta de dinero.Según expresó Virguez en su red social, Pernalete habría muerto tras no poder comprar sus medicinas y su vivienda estaba ubicada en el sector Pueblo Nuevo al oeste de la capital larense.Barquisimeto, Pueblo Nuevo, enterraron a mi amigo de la infancia Ramón Pernalete, en el patio de su casa. No tenían como pagar un hueco en el cementerio. Mi amigo Ramón murió por pobre, no había para la medicinas. @Nicolas Maduro te tengo arrechera. #Guarosoy- @VirguezFranklin (@VirguezFranklin) 26 de diciembre de 2017Noticias BarquisimetoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi