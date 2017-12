/ La periodista y actriz venezolana Caterina Valentino consideró que este 2017 ha sido “su año”, puesto que, ha estado en la palestra pública en Venezuela pero, también ha logrado la internacionalización a través de la novela que realizó el año pasado que la ha llevado a Colombia, Estados Unidos y Francia.Valentino durante el último año ha estado muy activa en las redes sociales informando sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo en el país los primeros meses y sobre la situación actual.“En este momento si tu me pones a escoger de todas las cosas que me gusta hacer voy a querer estar del lado donde sea más útil para mi país y en este momento el lado más útil es la noticia”, aseveró en Vladimir a la 1.En ese sentido, la comunicadora creó una fundación llamada “Los Buenos Somos Más” a través de la cual hace importantes aportes a las personas más necesitadas como comida y ropa.“Nunca imaginé que tuviera esa repercusión. Se convirtió en un movimiento en Miami , Panamá, Colombia, Sidney e Italia. Tú no puedes estar bien si él vecino no está bien porque en el desarrollo de la sociedad esta gente en algún momento te va a pasar factura. Hay que procurar crecer todos al unísono para procurar tener una mejor sociedad”, argumentó.Información de: GlobovisiónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi