© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Esta fue la Navidad más difícil. Claro, para la clase media y media baja y peor para la del suelo. Este fue golpe que estremeció a todo el mundo. El carajazo vino por todos lados. Al momento de escribir este pajerío no sé lo que es meterle una hallaca al buche. Hasta el año pasado en mi rancho, la tradición jamás pasaba por debajo de la mesa. Eran 180 hallacas que pasábamos por el güeregüere, una familia heredera de las tradiciones.Pasamos este trago amargo, tan amargo que ni siquiera se pudo engañar el galillo porque al igual que los precios para la dieta diaria, la bebida llegó a las nubes.O sea, fue un trago de esos que golpean el alma porque tuvimos que arrinconarnos huyéndole a los que desgraciaron la Navidad tanto en los privados como en el gobierno por su descarado engaño.Sentarnos en la acera a ver pasar las horas daba era pena.Todos los años encharolaba de pintura mi rancho, pero este año el rancho se veía más viejo. Si se me ocurría comprar un cuñete de pintura, entonces ni comía hallaca ni un carajo porque la pintura tenía un "módico" precio de casi dos millones de bolívares.No quedó más remedio que pedirle al Niño Jesús y a Dios Todopoderoso que nos mantuvieran con buena salud para seguir aguantando la pela, los embates de los que se aprovecharon de la nobleza de quien, como pudo, compró un medio kilo de cochino en 150 mil bolívares o unos gramos de carne que llegó a los 200 mil bolívares.Aquí tragó amargo chavistas y opositores.Unos alegres porque así era que querían a ver a los chavistas, y otros arrechos con los opositores no sirven pa’ un carajo.Lo cierto es que en muchas familias se hizo el sacrificio de la vaca para la hallaquita, porque cerveza, whisky, ron, vino o champaña, no lo compró nadie que no tuviera las maneras porque llegó a ser bebidas incomprables y por lo tanto, se tragó amargo.Eliminada la estrofa "Navidad que viene, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando".Aquí andaba llorando todo el mundo y el que no lo hacía estaba pujando por dentro aguantando la paliza.Nos escoñetó el empresariado y todo aquel que pudo dar el golpe con el precio que le dio la gana, pero el gobierno nos dio hasta con el tobo a fuerza de mentiras; prevaleció el engaño y la burla.Al carajo los estrenos, el juguete más baratico entre 50 y 100 mil bolos.Que alguien me diga si escuchó cohetes, trikitraki, tumba rancho, ni siquiera las cebollitas. Hasta los niños pelaron bola. A los ricos que no salen a comprar porque todo se lo llevan a la casa les digo que un kilo de carne llegó a 190 mil, queso 200 mil, la hoja de hallaca 30 mil, y ni se diga de los ingredientes, alcaparra, aceitunas, pasitas.Los aliños, cebolla 130 mil, ají 60 mil, dos cabecitas de ajo 22 mil, zanahoria 65 mil, jamón 280 mil.Pero la torta más grande la puso el gobierno con su canción del bendito pernil y sus ingredientes en los CALPs.Fue una burla, fue un engaño. La calentera fue general. Y dale con el pernil de embuste. Se jugó con la inocencia de un pueblo que no merece tanta burla, tanto desprecio, tanto engaño; el pueblo merece respeto ¿por qué? porque llegará el momento que el engañado y burlado utilice la venganza y el voto como castigo.Pero ya pasamos el trago amargo del 24, falta el trago del 31 que desde ya hay que estar preparados porque el lava gallo está en 350 mil y la kurda 600 mil la caja.No habrá trago que no sea el amargo.

© David Osio Venezuela