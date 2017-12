© David Osio

Todavía no nos hemos dado cuenta del impacto en la creación de la CRIPTO ACTIVO, llamado PETRO, aquí en Venezuela Este hecho histórico ya ha impactado a los centros financieros del mundo, pues presenta aristas originales nunca antes vistas en las cripto-monedas existentes en el planeta.¿QUE ES UNA MONEDA?:Es un medio que facilita el intercambio de bienes y servicios. Bienes son los productos, tales como un Kg de papelón, una mayonesa o un barril de petróleo. Servicios, son los seguros, el servicio bancario o las tarjetas de crédito.Para obtenerlos utilizamos el DINERO FIDUCIARIO, el cual es controlado por los Bancos Centrales del mundo y la banca privada.El dinero moneda, depende de la cantidad que permanezca en manos del público, de la oferta y la demanda, de la inflación y otros eventos que condicionan su circulación.QUE ES UNA CRIPTO-MONEDA?:Como hemos visto una moneda fiduciaria está representada por papel moneda o monedas (coins), pero también puede ser en forma electrónica, encausadas en tarjetas de DEBITO y CRÉDITO.Podemos decir que el 98% de las transacciones con las monedas fiduciarias o papel moneda, se realizan en forma electrónica y sólo el 2% usa monedas o billetes.El asunto es que este uso, no transforma la moneda tradicional en una CRIPTO MONEDA:Una CRIPTO-MONEDA, no cuenta con billetes impresos o monedas de metal y su medio de uso es puramente ELECTRÓNICO, todo controlado en la RED, en INTERNET, mediante computadoras y teléfonos.LA PARAFERNALIA TÉCNICA DE LAS CRIPTO-MONEDAS:No nos proponemos profundizar en los complejos basamentos técnicos que rigen las 1.600 CRIPTO MONEDAS, existentes en el planeta, pero podemos asomarnos un poco en su complejidad.La base técnica de las cripto monedas son sus programas computarizados, sus algoritmos, sistemas operativos asentados en el software libre.El alma de este sistema son los llamados BLOCK CHAIN o CADENAS DE BLOQUES, especie de libros contables en donde quedan inscritas todas las transacciones que efectuemos, desde su origen, hasta su desenlace final, totalmente visible para cualquiera que quiera verlo.Cualquiera que use una cripto para hacer una compra o una venta, quedará inscrito en su BLOQUE, simplemente entre el comprador y el vendedor, SIN INTERMEDIARIOS, ni Bancos controladores, ni nadie que interfiera.Nos convertimos entonces en nuestro propio Banco Central Personal.¿CUAL ES LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL MUNDO DE LAS CRIPTO-MONEDAS ?:En el mundo existen unas 1.600 CRIPTO-MONEDAS en pleno funcionamiento, en países como Japón, Estados Unidos, Rusia China , Suiza.El llamado BIT-COIN (Moneda Bit), es una de las más conocidas y fue implementado en el 2009, siendo su cambio inicial de 0,35 centavos de dólar.En estos días del 2017 alcanzó el record de 19 dólares por cada bit coin.¿COMO SE MIDE EL VALOR DE UNA CRIPTO MONEDA?Las monedas tradicionales, basan su valor en la CONFIANZA, en su aceptación universal y movilidad.Es un valor intangible y difícil de medir.El caso del DÓLAR es notable y surge por la contribución a la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial, en donde Estados Unidos surge como país hegemón en el mundo, a pesar de no haber sufrido grandes bajas humanas.El resto de las monedas bailan al son que les toca el DÓLAR, son medidas por las cotizaciones diarias que sufra el dólar en su oferta y demanda internacional.En el análisis del futuro del dólar, encontramos nubarrones que oscurecen su devenir.El profundo DÉFICIT INTERNO DE USA (Gasta más de lo que produce), su espectacular deuda externa (120% de su PIB), su creciente deterioro como primera potencia económica del planeta, desplazado por CHINA y el alarmante número de pobres en su territorio, unos 50 millones, agravado por la falta de RESPALDO de su MONEDA, el agotamiento de sus materias primas ( Petróleo ), nos hacen pensar que el futuro del dólar es MUY incierto.USA impone su DÓLAR, mediante trucos financieros, sin respaldo acumulado o visible y con la manipulación de Bancos Centrales o de la Reserva Federal Norteamericana.Una cripto moneda, NO BASA SU VALOR en espejismos, sino en realidades directas entre usuarios, sin ser manipulados por nadie.NACE EL PETRO ACTIVO VENEZOLANO:Es NUEVO, DISTINTO y de una importancia crucial en esta Venezuela , atacada por una crisis inducida en contra de su economía y moneda fiduciaria.No es la primera moneda cripto creada por un país, allí están Japón, Suiza, China Rusia , pero es la PRIMERA CRIPTO-ACTIVO DEL PLANETA.Un idea netamente venezolana, que introduce como respaldo de confianza, las reservas mayores del planeta en PETRÓLEO, de allí su nombre PETRO(Así la bautizó HUGO Chávez FRIAS, el visionario), diríamos PIEDRA, BASE FIRME, fe suficiente como par fundar toda una nueva economía.Este respaldo podría inclusive extenderse a otras riquezas como el gas, oro, coltan, diamantes y déle.El PETRO funcionara como un comóditi, es decir su indicador principal será el valor del barril de petróleo venezolano en el ámbito internacional.No debemos confundir RESPALDO, con GARANTÍA o HIPOTECA.Este respaldo es una puesta a la vista de una riqueza cierta para generar confianza y no constituye un riesgo de pérdida de tal respaldo.Si alguien le prestan un dinero con garantía de sus joyas y no paga, posiblemente perderá las joyas o garantía prendaria.No es el caso del respaldo monetario, que esta a la vista para generar confianza y seriedad en las transacciones.Cualquiera que quiera invertir de PETRO ACTIVO VENEZOLANO, podrá en el futuro comprarlo en taquillas autorizadas, mediante cualquier moneda aceptada, incluyendo bolívares.Es aquí en donde el PETRO adquiere un inmenso valor para nuestra muy golpeada economía por la GUERRA ECONÓMICA DECLARADA POLÍTICAMENTE por los Estados Unidos: La cotización INICIAL de nuestro PETRO, debería ser menor que la cotización actual del bolívar en el mercado dólar today o mercado clandestino o mercado golpista.Esto REVALORIZARÍA el bolívar tremendamente, es decir por ejemplo si hoy se cotiza en le mercado marginal un dólar por 120 mil Bs, nuestro PETRO DEBERÍA INICIAR con 30 o 40 mil Bs por dólar o algo similar.La idea es revitalizar el valor del bolívar, hay que destruir el mercado mayamero.LLEGO LA HORA Y ES URGENTE!!!…Cualquiera podrá adquirir PETROS, para comprar, pagar o ahorrar, con el uso de las casas de intermediación, taquillas o cualquier otro mecanismo, con cargo a sus cuentas en cualquier moneda.Esto será registrado en su bloque en cadena.Las transacciones con esta cripto activo serán cada día mayores y nuestra billetera digital será usada a diario para todo lo que se necesite.Adiós PAPEL MONEDA, bienvenido el PETRO ACTIVO, la nueva, rutilante y poderosa moneda venezolana, clave de nuestro gran futuro de economía prospera y sin obstáculos.Por fin nos LIBERAMOS un poco más.Amén.

