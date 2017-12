© David Osio

Vale preguntarse: ¿A quiénes liberaron entonces? ¿A políticos presos por quemar vivo a seres humanos o presos políticos por terroristas?Por cualquier razón, la Comisión por la Verdad de la ANC. se inclinó a favor del punto de honor de la oposición en el proceso de dialogo como fue y sigue siendo la liberación de los presos "políticos". Primera gran derrota de los 6 puntos acordados para el diálogo, que ha decir verdad ESTABA ANUNCIADA. Léase el artículo de este servidor: "Amnistía para quienes Dialogo con quién? Aporrea 24/10/2007. Cito:"La (ANC) presentará una propuesta de ley de amnistía: "La Comisión para la Verdad ha venido trabajando de forma silenciosa, cada expediente de privados de libertad en razón de la violencia política con la finalidad de presentar dicha propuesta", informó la camarada presidenta de la ANC Delcy Rodríguez"."Si bien es curioso diseñar una Ley para favorecer lo que no existe (presos políticos), no es menos curioso que dicha Ley de Amnistía termine favoreciendo a toda (léase bien a toda) la dirigencia de la MUD responsable de los hechos por todos conocidos.Prueba de ello al día siguiente de los resultados para la Constituyente despareció la guarimba, la violencia y apareció la PAZ, (tácito reconocimiento), de la participación de la MUD en los tristes días de mayo, junio y julio del 2017".Es triste como la ANC, en la que tenemos cifradas esperanzas, se deje llevar por el diálogo con un puñado de terroristas derrotados y divididos asta de sus sombras."Lo cierto, es que en un dialogo "NO SE DEBE PEDIR NI SE PUEDE OFRECER LO QUE NO SE PUEDE ENTREGAR PORQUE, EN ESA ENTREGA, SE JUEGA LA PROPIA EXISTENCIA DE LOS INTERLOCUTORES"Para nadie es secreto, que los sucesos de mayo, junio y julio no están tipificados como delitos políticos sino como actos TERRORISTAS y sus ejecutores directos e indirectos endógenos o exógenos no son más que CRIMINALES TERRORISTAS A menos que el terrorismo y los terroristas se registren como partido ante el CNE.La historia simplemente se repite a favor de la impunidad - dijera el padre cantor – "La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres"

