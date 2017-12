26-12-17.-De dos a tres horas y hasta el viernes 29 se extenderá el racionamiento eléctrico anunciado este lunes por el ministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, luego de un apagón que afectó a los zulianos en víspera de la navidad y que tuvo una duración de 10 horas y que, según, las autoridades ocurrió como consecuencia de un presunto hurto de cables de alta tensión de la subestación en la costa oriental del Lago de Maracaibo.En razón a ello, los cortes eléctricos se aplicarán, aunque no de manera programada u horario previsto por lo que los zulianos deberán tomar sus previsiones mientras el organismo encargado ejerce las labores de sustitución de los cables presuntamente hurtados.Por otra parte, el Colegio de Ingenieros de la entidad aseguró mediante una rueda de prensa que estas medidas no ofrecerán una solución definitiva por lo que este gremio considera que la región zuliana no genera la cantidad de energía suficiente en sus instalaciones hidroeléctricas.

© David Osio Venezuela