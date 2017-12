© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

"Yo amo exageradamente la Navidad, desde Octubre escucho las primeras gaitas me siento súper emocionada. Por mí, yo nunca desmontara la decoración de Navidad de mi casa, de hecho mi mamá la deja hasta febrero, hasta el Día de La Candelaria. Para mí esta época es tradición, hallacas, familia, ver a todos reunidos en mi casa. Mi mamá cocina todos los días y yo me convierto en su ayudante, un día el dulce, al otro hace las hallacas, otro día el pernil y no puede faltar el sancocho del primero de enero", contó Ange Unda, quien integra el staff de animadores de la revista matutina de Venevisión , Portada’s.¿Cómo celebras la Navidad y el Año Nuevo?Las fiestas las recibo en Barquisimeto con mi familia.Como mis hermanos están casados, normalmente pasamos el 24 de diciembre en casa de mi mamá, donde están los niños y reciben los regalos.Pero el año nuevo casi siempre lo recibo con mis padres. Después mis hermanos llegan a la casa en la madrugada. La gente siempre me pregunta que si yo no viajo en esta época, y yo puedo salir el resto del año, pero la Navidad es para compartir con mis padres, es sagrado.¿Cuáles son tus proyectos para este nuevo año?Tengo muchísimos y no los puedo decir.Porque yo soy muy creyente de la Kabbalah, y nos enseña que debemos tener las metas ocultas, hasta que poseamos la fuerza para lograrlo.Sólo puedo decir que son proyectos relacionados con marcas y publicidad.

© David Osio Venezuela