Mientras el mundo del fútbol descansa por las festividades de fin de año, en Inglaterra se celebra el "Boxing Day" o "Día de las Cajas", una fecha festiva que se remonta a 1860 cuando se disputó el primer encuentro entre clubes, con las casas de balompié más antiguas del mundo, entre el Sheffield FC y Hallam FC.Todos los años en esta fecha se juega casi íntegramente en todas las categorías de la Premier League, además históricamente la federación organiza el calendario para que los choques en el balompié inglés sean clásicos locales o regionales, para que los clubes y sus fanáticos no deban realizar viajes en medio de las fiestas de fin de año.Happy Boxing Day! Get in the mood with this sensational selection from previous years… pic.twitter.com/ZcaESU7mRO— Premier League (@premierleague) 26 de diciembre de 2017

© David Osio Venezuela