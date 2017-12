"The Mask Singer" es un programa televisión de origen tailandés que dejó el video más viral de YouTube en 2017 tras obtener 196 millones de reproducciones."The Mask Singer" es un programa parecido a "The Voice" y uno de sus performance llegó a ser el programa más viral de YouTube.>>Una foto de 1955 se vuelve viral en redes sociales Para que este video fuera catalogado como el más viral se tomaron en cuenta el número de me gusta, comentarios, reproducciones y la cantidad de veces en que los usuarios compartieron la grabación.En el video sale un concursante disfrazado de una ostra, cantando una tema de Justin Bieber.En el programa cada participante deberá cantar disfrazado para que los jurados no conozcan su identidad al momento de votar a favor o en contra.

© David Osio Venezuela